«Школа мертвецов» – культовое аниме, посвященное группе подростков, сражающихся с зомби. В обычной японской школе начинают твориться необъяснимые вещи. Здание окружают ожившие трупы, питающие непреодолимую тягу к человеческой плоти. Забаррикадировавшись в здании, ученики пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса. Группу возглавляет неуверенный в себе старшеклассник Такаси, готовый на все ради спасения подруги детства Рэи. На пути к цели он встречает различных союзников, включая бесстрашную воительницу Саэко, фаната оружия Коту, медсестру Сидзуку и гения Сая. Впереди их ждет опасное путешествие в город, кишащий живыми мертвецами.