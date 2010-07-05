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Киноафиша Сериалы Школа мертвецов

Школа мертвецов (2010 - 2010)

Gakuen mokushiroku 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

«Школа мертвецов» – культовое аниме, посвященное группе подростков, сражающихся с зомби. В обычной японской школе начинают твориться необъяснимые вещи. Здание окружают ожившие трупы, питающие непреодолимую тягу к человеческой плоти. Забаррикадировавшись в здании, ученики пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса. Группу возглавляет неуверенный в себе старшеклассник Такаси, готовый на все ради спасения подруги детства Рэи. На пути к цели он встречает различных союзников, включая бесстрашную воительницу Саэко, фаната оружия Коту, медсестру Сидзуку и гения Сая. Впереди их ждет опасное путешествие в город, кишащий живыми мертвецами.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ
Ayana Taketatsu
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Кисё Танияма
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Школа мертвецов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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