Необъятный океан
Статьи
Статьи о сериале «Необъятный океан»
Статьи о сериале «Необъятный океан»
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Разве что опенинг стал лучше прежнего, но это даже ложкой меда в бочке дегтя не назвать.
3 комментария
20 августа 2025 19:32
