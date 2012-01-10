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Постер сериала Иная
Постер сериала Иная
Постер сериала Иная
Постер сериала Иная
Постер сериала Иная
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Иная

Иная (2012 - 2012)

Anaza 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

26 лет назад в третьем классе средней школы училась отличница и спортсменка Мисаки, которую все обожали. Когда она внезапно умерла, одноклассники решили притворяться, что она всё ещё с ними, и продолжали так до самого выпуска. Весной 1998 года в этот класс приходит новенький ученик — Коити Сакакибара. Он вскоре замечает атмосферу страха, царящую в классе, особенно из-за тихой красавицы Мэи Мисаки. Эта девушка с повязкой на глазу всегда сидит в углу и что-то рисует, добавляя таинственности и напряженности.

В ролях
В ролях
Хироаки Хирата
Tomoaki Maeno
Atsushi Abe
Natsumi Takamori
Kazutomi Yamamoto
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
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Сезоны
Иная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
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