26 лет назад в третьем классе средней школы училась отличница и спортсменка Мисаки, которую все обожали. Когда она внезапно умерла, одноклассники решили притворяться, что она всё ещё с ними, и продолжали так до самого выпуска. Весной 1998 года в этот класс приходит новенький ученик — Коити Сакакибара. Он вскоре замечает атмосферу страха, царящую в классе, особенно из-за тихой красавицы Мэи Мисаки. Эта девушка с повязкой на глазу всегда сидит в углу и что-то рисует, добавляя таинственности и напряженности.