Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Награды и номинации «Чокнутая бывшая»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
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