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Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Несгибаемая Кимми Шмидт
Награды
Награды и номинации «Несгибаемая Кимми Шмидт»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
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