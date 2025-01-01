Меню
Цитаты из сериала Опять и снова

Katie Singer О, смотри, ты пропустила мусор.
Jessie Sammler Я не собиралась его выбрасывать.
Katie Singer Ладно, whatever. Могу я просто вернуть это, пожалуйста?
Jessie Sammler Ты хочешь вернуть письмо?
Katie Singer Слушай, я уже достаточно унизила себя.
Jessie Sammler Как?
Katie Singer Потому что... мне не следовало писать все эти вещи.
Jessie Sammler Все в порядке!
Katie Singer Это явно не в порядке, ты даже почти не разговариваешь со мной.
Jessie Sammler Я просто хочу быть друзьями!
Katie Singer Вот что я хочу!
Jessie Sammler Что ж, из твоего письма это просто...
Katie Singer Нет, забудь это тупое письмо... Я не хочу ничего, чего ты не хочешь.
Jessie Sammler Я просто хочу быть друзьями.
Katie Singer Я тоже.
Jessie Sammler Я просто была действительно...
Katie Singer С запутанностью, я знаю.
Jessie Sammler Факт в том, что я не знала, что делать, и ты действительно важна для меня.
Katie Singer Я?
Jessie Sammler Да, ты не знаешь об этом?
Katie Singer Потому что ты очень важна для меня.
Jessie Sammler Так можем быть просто друзьями? Я все еще твой друг?
Katie Singer Да, конечно, боже мой.
[обнимает Кейти]
Katie Singer Конечно, ты все еще мой друг. Давай просто выбросим это тупое письмо, ок?
Jessie Sammler Я не могу. Я не могу его выбросить. Я хочу сохранить его навсегда.
[Джесси целует Кейти с большой страстью]
Grace Manning Знаешь, она именно такой человек, о котором все беспокоятся, есть ли у неё, как добраться домой. А я, похоже, просто тот человек, о котором все предполагают, что я могу дойти пешком.
Grace Manning Я думаю, нужно придумать новое слово... слово, которое описывает, как ты себя ощущаешь перед тем, как поцеловать кого-то. Я думаю, это как когда птица решает, что она может летать.
Jessie Sammler Я просто думаю, что иногда между людьми происходят вещи, которых ты вовсе не ожидаешь. И иногда важны именно те вещи, которые кажутся самыми странными или неправильными. И именно они меняют твою жизнь.
Lily Manning Есть разница между тем, чтобы сдаться и отпустить.
Парень Эй, Джесси, могу тебя о чем-то спросить?
Джесси Саммлер Конечно, здесь свобода.
Парень Ты займёшься со мной сексом?
Джесси Саммлер [вздыхает] Ладно.
Парень Ты серьёзно?
Джесси Саммлер Да, но это должно быть сегодня! Сейчас или никогда!
Парень Ну, я не могу сегодня, у меня тренировка по баскетболу.
Джесси Саммлер Извини.
[Джесси уходит]
Парень Джесси, ты — огонь!
[Джесси закатывает глаза]
Grace Manning Люди должны иметь право влюбляться в тех, кого хотят. А иначе, в чем смысл жизни?
Grace Manning Я совсем одна. Ты хоть понимаешь это? Ты вообще знаешь, как это feels?
Lily Manning Нет, дорогая, я не знаю. Я всегда слишком боялась узнать, как это feels. Я так рада, что ты не боишься.
[Лили и Рик размышляют о том, чтобы завести больше детей]
Джесси Сэмлер Вам стоит это сделать.
Элай Сэмлер Да, любой ваш ребенок будет знать каждое слово из 'Филадельфийской истории'.
Грейс Мэннинг О, и все эти идиотские теноровые песни, что ты слушаешь.
[поёт саркастично]
Грейс Мэннинг Я тенор! Я люблю себя! О, я тенор и я так великолепен! Я обожаю себяааа!
Grace Manning Знаешь, у меня есть странное ощущение, что взросление порабощено.
Grace Manning Это как будто твои родители хотят, чтобы ты повзрослел в скучных вещах, таких как школа, и в классных вещах, таких как самостоятельная жизнь, они пытаются сохранить тебя ребёнком.
Grace Manning Мальчики такие наивные. Я имею в виду, иногда просто поражаешься, как они вообще живут.
Rick Sammler Любовь была такой правильной, но время было таким неверным... что, возможно, это самая банальная фраза, которую я когда-либо говорил кому-либо.
Judy Brooks В моей жизни третье свидание превращается в программу из 12 шагов.
Кейти Сингер Что такого отличного в том, чтобы прятать, кто ты есть?
Karen Sammler Только потому, что у человека есть к тебе чувства, не значит, что ты должна отвечать тем же.
Katie Singer Ты когда-нибудь замечала, что никто из нашего возраста не одевается так, чтобы показать, кто они есть, а одеваются, чтобы скрыть, кто они есть, а потом какой-то парень это понимает и зарабатывает как миллион долларов и...
[осознаёт, что болтает без умолку]
Katie Singer Извини, я слишком много говорю.
Jessie Sammler [улыбается] Нет, всё в порядке, мне это нравится.
Терапевт Итак, твой друг гей...
Джесси Сэммлер Нет-нет-нет. Меня не беспокоит, что мой друг гей. Меня беспокоит, когда люди говорят, что она гей, если это не так. У нас в школе есть девочки, которые говорят, что они геи, и они знают, так это или нет, но это хотя бы их право сказать об этом.
Терапевт Понимаю.
Джесси Сэммлер А насчет Кэти, я просто не думаю, что она гей, потому что я хорошо её знаю. И если бы она была, она бы пошла на ту встречу сегодня вечером, а она не идет, значит, она явно не гей.
Терапевт Ну, тогда всё решено.
Grace Manning Наверное, это и есть ощущение ничего.
Lily Manning Грейс, не уберёшь это, пожалуйста?
Grace Manning Извини, меня зовут Золушка?
Aaron Ты влюблён?
Grace Manning Откуда мне это знать?
Lily Manning О, боже. Брайан Гарвин.
Grace Manning Что с ним случилось?
Lily Manning Он поменялся... стал геем. Я имею в виду, он гей.
Grace Manning То есть ты сделала его геем?
Lily Manning Нет!
Grace Manning Ты уверена?
[смотря на свою новую сестричку]
Зоуи Мэннинг Я не знала, что они выходят с ногтями.
Грейс Мэннинг Твой малыш выйдет с накрашенными ногтями.
Зоуи Мэннинг А твой выйдет с копией "Войны и мира".
Eli Sammler Так странно, что она не скучает по мне, ведь я никогда не перестану скучать по ней.
Grace Manning Я знаю.
Eli Sammler Ты единственный, кто это знает.
[они оба медленно начинают приближать лица друг к другу]
Eli Sammler [шепчет] какое красивое платье
[губы вот-вот коснутся]
Grace Manning Грэйс Мэннинг, Эли Саммлер: [дверь открывается, Грэйс и Эли отстраняются, увидев Джесси впереди] Что?
Jessie Sammler Свадьбу отменили.
Эли Саммлер [Грэйс и Эли в комнате Эли курят травку] Тебе предложить воды или чего-нибудь?
[поднимает бутылку с водой в воздух]
Грэйс Мэннинг Нет, спасибо...
Эли Саммлер Ты уверена? А то ты все время влажнишь губы...
Грэйс Мэннинг Какое-то странное слово!
Эли Саммлер Что, губы?
Грэйс Мэннинг Влажнить, но на самом деле оба слова странные...
Эли Саммлер Да, я знаю.
Грэйс Мэннинг ВЛАЖ-НИТЬ
[они оба смеются]
David Cassilli Зачем мне встречаться с матерью? Я убегал от своей целых 20 лет.
Judy Brooks Мужчинам нужно лгать, не стоит воспринимать это на себя. Любая женщина, которая что-то у них спрашивает, автоматически становится их матерью, что означает, что они в ужасе, и значит, они лгут, лишь бы сохранить часть себя в стороне от твоих злых клешней.
Judy Brooks Потому что ваша связь такая крепкая, что ей приходится ещё сильнее отдаляться, чтобы доказать самой себе, что она может справиться без тебя.
Katie Singer Боже мой.
Jessie Sammler Что?
Katie Singer Ты слышала? Это обсуждают уже по всей школе.
Jessie Sammler Ты имеешь в виду... нас?
Katie Singer Нет, не нас! Твою сводную сестру! И мистера Димитри!
Jessie Sammler О нет. Боже мой.
Katie Singer Говорят, они чуть ли не занялись сексом.
Jessie Sammler Что? Ты имеешь в виду - в кино?
Katie Singer Не знаю. Но Тэд сказал, что Рассел сказал, что Алекса сказала, что видела их. Своими собственными глазами.
Katie Singer [Джесси останавливается и думает] Ты что, в шоке?
Jessie Sammler Не в шоке.
Katie Singer [шутливо] В любом случае... почему кто-то должен говорить о нас?
Jessie Sammler [тоже шутливо] Никакой причины.
David Cassilli Ты с ума сошел, если думаешь, что сможешь с ним справиться. Ты с ума сошел, если думаешь, что я буду сидеть и смотреть, как ты строишь его дворец.
Rick Sammler Тогда, возможно, ты просто будешь рядом и прикроешь меня.
David Cassilli Бог знает, кто-то же должен это делать.
Наоми Лили, мы не о мафинах говорим. Это домик из пряника, сделанный с нуля, это сложно. Помнишь роды? Это сложнее.
Grace Manning [спрашивая о Джесси] Она анорексичка?
Lily Manning Грейс!
Grace Manning Половина девочек в моей школе такие; в чем проблема?
Grace Manning Иногда я задумываюсь, почему вообще надеюсь на что-то.
Grace Manning Иногда люди просто не являются теми, кто вам нужен, в определённый момент, и, к сожалению, вы ничего с этим не поделаешь.
