Katie SingerКонечно, ты все еще мой друг. Давай просто выбросим это тупое письмо, ок?
Jessie SammlerЯ не могу. Я не могу его выбросить. Я хочу сохранить его навсегда.
[Джесси целует Кейти с большой страстью]
Grace ManningЗнаешь, она именно такой человек, о котором все беспокоятся, есть ли у неё, как добраться домой. А я, похоже, просто тот человек, о котором все предполагают, что я могу дойти пешком.
Grace ManningЯ думаю, нужно придумать новое слово... слово, которое описывает, как ты себя ощущаешь перед тем, как поцеловать кого-то. Я думаю, это как когда птица решает, что она может летать.
Jessie SammlerЯ просто думаю, что иногда между людьми происходят вещи, которых ты вовсе не ожидаешь. И иногда важны именно те вещи, которые кажутся самыми странными или неправильными. И именно они меняют твою жизнь.
Lily ManningЕсть разница между тем, чтобы сдаться и отпустить.
Элай СэмлерДа, любой ваш ребенок будет знать каждое слово из 'Филадельфийской истории'.
Грейс МэннингО, и все эти идиотские теноровые песни, что ты слушаешь.
[поёт саркастично]
Грейс МэннингЯ тенор! Я люблю себя! О, я тенор и я так великолепен! Я обожаю себяааа!
Grace ManningЗнаешь, у меня есть странное ощущение, что взросление порабощено.
Grace ManningЭто как будто твои родители хотят, чтобы ты повзрослел в скучных вещах, таких как школа, и в классных вещах, таких как самостоятельная жизнь, они пытаются сохранить тебя ребёнком.
Grace ManningМальчики такие наивные. Я имею в виду, иногда просто поражаешься, как они вообще живут.
Rick SammlerЛюбовь была такой правильной, но время было таким неверным... что, возможно, это самая банальная фраза, которую я когда-либо говорил кому-либо.
Judy BrooksВ моей жизни третье свидание превращается в программу из 12 шагов.
Кейти СингерЧто такого отличного в том, чтобы прятать, кто ты есть?
Karen SammlerТолько потому, что у человека есть к тебе чувства, не значит, что ты должна отвечать тем же.
Katie SingerТы когда-нибудь замечала, что никто из нашего возраста не одевается так, чтобы показать, кто они есть, а одеваются, чтобы скрыть, кто они есть, а потом какой-то парень это понимает и зарабатывает как миллион долларов и...
Джесси СэммлерНет-нет-нет. Меня не беспокоит, что мой друг гей. Меня беспокоит, когда люди говорят, что она гей, если это не так. У нас в школе есть девочки, которые говорят, что они геи, и они знают, так это или нет, но это хотя бы их право сказать об этом.
ТерапевтПонимаю.
Джесси СэммлерА насчет Кэти, я просто не думаю, что она гей, потому что я хорошо её знаю. И если бы она была, она бы пошла на ту встречу сегодня вечером, а она не идет, значит, она явно не гей.
ТерапевтНу, тогда всё решено.
Grace ManningНаверное, это и есть ощущение ничего.
David CassilliЗачем мне встречаться с матерью? Я убегал от своей целых 20 лет.
Judy BrooksМужчинам нужно лгать, не стоит воспринимать это на себя. Любая женщина, которая что-то у них спрашивает, автоматически становится их матерью, что означает, что они в ужасе, и значит, они лгут, лишь бы сохранить часть себя в стороне от твоих злых клешней.
Judy BrooksПотому что ваша связь такая крепкая, что ей приходится ещё сильнее отдаляться, чтобы доказать самой себе, что она может справиться без тебя.