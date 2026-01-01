Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Награды и номинации «Опять и снова»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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