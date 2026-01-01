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Награды и номинации «Воспитывая Хоуп»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
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