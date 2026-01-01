Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Смертельное оружие
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Смертельное оружие
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Смертельное оружие
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Мотельный номер Коула
Safari Inn — 1911 W. Olive Avenue, Бербанк, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Мертауга
Ярмаут-авеню, 4720, Энсино, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Павильон 29, студия Warner Bros. Burbank — Уорнер-бульвар, 4000, Бербанк, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Макнейла
4725 Ярмаут-авеню, Энсино, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Мёрто — 1-й сезон
3816 Лонгридж-авеню, Ван-Найс, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
