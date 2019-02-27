Тони Аламо начинал как поп-певец, однако быстро понял, что деньги и власть можно получить гораздо более простым путем — проповедованием. Он и его жена Сьюзан в 1969 году основали в Калифорнии Христианский фонд Аламо, который по сути был настоящей сектой. Ему верили как взрослые, так и дети, чем Тони активно и без зазрения совести пользовался. У него самого было несколько «жен», причем большинство из них несовершеннолетние. Деятельность Аламо привлекла внимание властей, но масштаб ужаса, творившегося в секте, оказался куда более пугающим, чем кто-либо мог представить.