Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Миссия зла
1 постер
Киноафиша Сериалы Миссия зла

Миссия зла (2019 - 2019)

Ministry of Evil: The Twisted Cult of Tony Alamo 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты

О чем сериал

Тони Аламо начинал как поп-певец, однако быстро понял, что деньги и власть можно получить гораздо более простым путем — проповедованием. Он и его жена Сьюзан в 1969 году основали в Калифорнии Христианский фонд Аламо, который по сути был настоящей сектой. Ему верили как взрослые, так и дети, чем Тони активно и без зазрения совести пользовался. У него самого было несколько «жен», причем большинство из них несовершеннолетние. Деятельность Аламо привлекла внимание властей, но масштаб ужаса, творившегося в секте, оказался куда более пугающим, чем кто-либо мог представить.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Миссия зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше