Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Ночной разговор 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Ночной разговор
Сезоны
Сезон 1
The Night Caller
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Список серий сериала Ночной разговор
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
7 июля 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
8 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
9 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
10 июля 2024
График выхода всех сериалов
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем
«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667