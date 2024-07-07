Тони, которому за 50, водит черное такси, работая в ночную смену в городе. Когда-то он был популярным и уважаемым учителем, но после потери работы его уверенность в себе упала, брак разрушился, и он становится все более изолированным. Теперь его единственными помощниками стали работница кафе Роза, к которой он все больше привязывается, и радиодиджей по имени Лоуренс, которого он слушает ночами. Однажды вечером Тони набирается смелости и звонит в NightTalk, чтобы поговорить с Лоуренсом, и вскоре становится "постоянным гостем" шоу. Впервые за много лет он чувствует, что его слушают. Но со временем его связь с ночным диджеем начинает превращаться в нездоровую одержимость.