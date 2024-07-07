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Киноафиша Сериалы Ночной разговор

Ночной разговор (2024 - …)

The Night Caller 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Тони, которому за 50, водит черное такси, работая в ночную смену в городе. Когда-то он был популярным и уважаемым учителем, но после потери работы его уверенность в себе упала, брак разрушился, и он становится все более изолированным. Теперь его единственными помощниками стали работница кафе Роза, к которой он все больше привязывается, и радиодиджей по имени Лоуренс, которого он слушает ночами. Однажды вечером Тони набирается смелости и звонит в NightTalk, чтобы поговорить с Лоуренсом, и вскоре становится "постоянным гостем" шоу. Впервые за много лет он чувствует, что его слушают. Но со временем его связь с ночным диджеем начинает превращаться в нездоровую одержимость.

В ролях
В ролях
Шон Пертуи
Шон Пертуи
Стивен Уолтерс
Мартин МакДона
Мартин МакДона
Роберт Гленистер
Сюзанн Пэкер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.3 IMDb
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Сезоны
Ночной разговор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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