Скоро героине должно исполниться 25 лет, и девушка мечтает, о настоящем чуде в свой праздник. Но наступает заветная дата, и день оказывается сплошной неудачей для Су Нуан Нуан: ссора с парнем, сверхурочная работа и даже увольнение! Расстроенная именинница бесцельно гуляет по городу и забредает в магазинчик с названием «Солнце и луна». Су Нуан Нуан покупает сюрприз-коробку, чтобы хотя бы как-то себя порадовать. Открыв её, девушка получает невероятный магический подарок. Теперь 72 часа подряд Су Нуан Нуан познакомится с несколькими идеальными парнями из коробки: от знаменитого айдола до красавца капитана! Проводя время с бойфрендами мечты, героиня обретёт уверенность, которая поможет ей преодолеть трудности и найти истинную любовь.