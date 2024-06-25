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Постер сериала Любимый из коробки: 72 часа на любовь
Постер сериала Любимый из коробки: 72 часа на любовь
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Киноафиша Сериалы Любимый из коробки: 72 часа на любовь

Любимый из коробки: 72 часа на любовь (2024 - …)

Limited 72 Hours of Love 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Скоро героине должно исполниться 25 лет, и девушка мечтает, о настоящем чуде в свой праздник. Но наступает заветная дата, и день оказывается сплошной неудачей для Су Нуан Нуан: ссора с парнем, сверхурочная работа и даже увольнение! Расстроенная именинница бесцельно гуляет по городу и забредает в магазинчик с названием «Солнце и луна». Су Нуан Нуан покупает сюрприз-коробку, чтобы хотя бы как-то себя порадовать. Открыв её, девушка получает невероятный магический подарок. Теперь 72 часа подряд Су Нуан Нуан познакомится с несколькими идеальными парнями из коробки: от знаменитого айдола до красавца капитана! Проводя время с бойфрендами мечты, героиня обретёт уверенность, которая поможет ей преодолеть трудности и найти истинную любовь.

В ролях
В ролях
Вивиан Ванг
Ли Цзысюань
Чэн Сян
Хэ Чанси
Ли Цзюлинь
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любимый из коробки: 72 часа на любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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