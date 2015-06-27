Меню
Грозная семейка 2013 - 2018 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
The Thundermans
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
27 июня 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
26
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6
IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Грозная семейка»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Фиби против Макса: продолжение
Phoebe vs. Max: The Sequel
Сезон 3
Серия 1
27 июня 2015
По прямой и стреле
On the Straight and Arrow
Сезон 3
Серия 2
11 июля 2015
Почему ты беспокоишься?
Why You Buggin'?
Сезон 3
Серия 3
18 июля 2015
Уйти со сцены
Exit Stage Theft
Сезон 3
Серия 4
25 июля 2015
Боитесь ли вы парка?
Are You Afraid of the Park?
Сезон 3
Серия 5
30 сентября 2015
Зло никогда не спит
Evil Never Sleeps
Сезон 3
Серия 6
7 октября 2015
Доппель-геймеры
Doppel-Gamers
Сезон 3
Серия 7
14 октября 2015
Цветочная поддержка
Floral Support
Сезон 3
Серия 8
21 октября 2015
Заплати мне, если сможешь
Patch Me If You Can
Сезон 3
Серия 9
28 октября 2015
Дай мне расстаться
Give Me a Break Up
Сезон 3
Серия 10
4 ноября 2015
Нет страны для старых наставников
No Country for Old Mentors
Сезон 3
Серия 11
11 ноября 2015
Ожидания даты
Date Expectations
Сезон 3
Серия 12
18 ноября 2015
Он получил ночь игр
He Got Game Night
Сезон 3
Серия 13
13 февраля 2016
Поцелуй меня Нейт
Kiss Me Nate
Сезон 3
Серия 14
2 апреля 2016
Собачий день после школы
Dog Day After-school
Сезон 3
Серия 15
4 июня 2016
Оригинальный проказник
Original Prankster
Сезон 3
Серия 16
11 июня 2016
Желоба и брызги
Chutes and Splatters
Сезон 3
Серия 17
25 июня 2016
Я забуду тебя
I'm Gonna Forget You, Sucka
Сезон 3
Серия 18
9 июля 2016
Победить родителей
Beat the Parents
Сезон 3
Серия 19
16 июля 2016
Не могу шпионить за любовью
Can't Spy Me Love
Сезон 3
Серия 20
23 июля 2016
Робин Гуд: Принц Фибс
Robin Hood: Prince of Pheebs
Сезон 3
Серия 21
30 июля 2016
Тетя Мисбехавин
Aunt Misbehavin'
Сезон 3
Серия 22
6 августа 2016
Кража дома
Stealing Home
Сезон 3
Серия 23
13 августа 2016
Снова в школу
Back to School
Сезон 3
Серия 24
13 августа 2016
Thundermans: Secret Revealed (1)
Сезон 3
Серия 25
10 октября 2016
Thundermans: Secret Revealed (2)
Сезон 3
Серия 26
10 октября 2016
График выхода всех сериалов
