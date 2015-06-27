Меню
Грозная семейка 2013 - 2018 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Грозная семейка
The Thundermans 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут

Список серий 3-го сезона сериала «Грозная семейка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Фиби против Макса: продолжение Phoebe vs. Max: The Sequel
Сезон 3 Серия 1
27 июня 2015
По прямой и стреле On the Straight and Arrow
Сезон 3 Серия 2
11 июля 2015
Почему ты беспокоишься? Why You Buggin'?
Сезон 3 Серия 3
18 июля 2015
Уйти со сцены Exit Stage Theft
Сезон 3 Серия 4
25 июля 2015
Боитесь ли вы парка? Are You Afraid of the Park?
Сезон 3 Серия 5
30 сентября 2015
Зло никогда не спит Evil Never Sleeps
Сезон 3 Серия 6
7 октября 2015
Доппель-геймеры Doppel-Gamers
Сезон 3 Серия 7
14 октября 2015
Цветочная поддержка Floral Support
Сезон 3 Серия 8
21 октября 2015
Заплати мне, если сможешь Patch Me If You Can
Сезон 3 Серия 9
28 октября 2015
Дай мне расстаться Give Me a Break Up
Сезон 3 Серия 10
4 ноября 2015
Нет страны для старых наставников No Country for Old Mentors
Сезон 3 Серия 11
11 ноября 2015
Ожидания даты Date Expectations
Сезон 3 Серия 12
18 ноября 2015
Он получил ночь игр He Got Game Night
Сезон 3 Серия 13
13 февраля 2016
Поцелуй меня Нейт Kiss Me Nate
Сезон 3 Серия 14
2 апреля 2016
Собачий день после школы Dog Day After-school
Сезон 3 Серия 15
4 июня 2016
Оригинальный проказник Original Prankster
Сезон 3 Серия 16
11 июня 2016
Желоба и брызги Chutes and Splatters
Сезон 3 Серия 17
25 июня 2016
Я забуду тебя I'm Gonna Forget You, Sucka
Сезон 3 Серия 18
9 июля 2016
Победить родителей Beat the Parents
Сезон 3 Серия 19
16 июля 2016
Не могу шпионить за любовью Can't Spy Me Love
Сезон 3 Серия 20
23 июля 2016
Робин Гуд: Принц Фибс Robin Hood: Prince of Pheebs
Сезон 3 Серия 21
30 июля 2016
Тетя Мисбехавин Aunt Misbehavin'
Сезон 3 Серия 22
6 августа 2016
Кража дома Stealing Home
Сезон 3 Серия 23
13 августа 2016
Снова в школу Back to School
Сезон 3 Серия 24
13 августа 2016
Thundermans: Secret Revealed (1)
Сезон 3 Серия 25
10 октября 2016
Thundermans: Secret Revealed (2)
Сезон 3 Серия 26
10 октября 2016
