Грозная семейка 2013 - 2018 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
The Thundermans
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 октября 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Грозная семейка»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Приключения супернянек
Adventures in Supersitting
Сезон 1
Серия 1
14 октября 2013
Фиби против Макса
Phoebe vs. Max
Сезон 1
Серия 2
2 ноября 2013
Торжественный ужин
Dinner Party
Сезон 1
Серия 3
9 ноября 2013
Дневник успеваемости
Report Card
Сезон 1
Серия 4
16 ноября 2013
День канавы
Ditch Day
Сезон 1
Серия 5
23 ноября 2013
Это похоже на работу для
This Looks Like a Job For
Сезон 1
Серия 6
30 ноября 2013
Гость выходного дня
The Weekend Guest
Сезон 1
Серия 7
7 декабря 2013
Ты украл мой гром, чувак
You Stole My Thunder, Man
Сезон 1
Серия 8
7 декабря 2013
Ярмарка странных наук
Weird Science Fair
Сезон 1
Серия 9
4 января 2014
Преступление за преступлением
Crime After Crime
Сезон 1
Серия 10
11 января 2014
Уходящие в себя
Going Wonkers
Сезон 1
Серия 11
8 февраля 2014
Ресторанные мошенники
Restaurant Crashers
Сезон 1
Серия 12
15 февраля 2014
Громоотвод
Thundersense
Сезон 1
Серия 13
15 марта 2014
Фиби теперь клон
Phoebe's a Clone Now
Сезон 1
Серия 14
15 марта 2014
Устройте ледяной день рождения
Have an Ice Birthday
Сезон 1
Серия 15
22 марта 2014
Нечего терять
Nothing to Lose Sleepover
Сезон 1
Серия 16
26 апреля 2014
Маленькие хоры
Pretty Little Choirs
Сезон 1
Серия 17
3 мая 2014
Вызываю доктора Громовержца
Paging Dr. Thunderman
Сезон 1
Серия 18
3 мая 2014
Вверх, вверх и в отпуск!
Up, Up, and Vacay!
Сезон 1
Серия 19
31 мая 2014
Разбивающийся папа
Breaking Dad
Сезон 1
Серия 20
14 июня 2014
