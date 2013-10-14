Меню
Грозная семейка 2013 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грозная семейка
The Thundermans 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Грозная семейка»
Приключения супернянек Adventures in Supersitting
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2013
Фиби против Макса Phoebe vs. Max
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2013
Торжественный ужин Dinner Party
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2013
Дневник успеваемости Report Card
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2013
День канавы Ditch Day
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2013
Это похоже на работу для This Looks Like a Job For
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2013
Гость выходного дня The Weekend Guest
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2013
Ты украл мой гром, чувак You Stole My Thunder, Man
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2013
Ярмарка странных наук Weird Science Fair
Сезон 1 Серия 9
4 января 2014
Преступление за преступлением Crime After Crime
Сезон 1 Серия 10
11 января 2014
Уходящие в себя Going Wonkers
Сезон 1 Серия 11
8 февраля 2014
Ресторанные мошенники Restaurant Crashers
Сезон 1 Серия 12
15 февраля 2014
Громоотвод Thundersense
Сезон 1 Серия 13
15 марта 2014
Фиби теперь клон Phoebe's a Clone Now
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2014
Устройте ледяной день рождения Have an Ice Birthday
Сезон 1 Серия 15
22 марта 2014
Нечего терять Nothing to Lose Sleepover
Сезон 1 Серия 16
26 апреля 2014
Маленькие хоры Pretty Little Choirs
Сезон 1 Серия 17
3 мая 2014
Вызываю доктора Громовержца Paging Dr. Thunderman
Сезон 1 Серия 18
3 мая 2014
Вверх, вверх и в отпуск! Up, Up, and Vacay!
Сезон 1 Серия 19
31 мая 2014
Разбивающийся папа Breaking Dad
Сезон 1 Серия 20
14 июня 2014
