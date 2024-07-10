Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира 2020 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
Сезоны
Сезон 2
Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
10 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ведьма: Судьба планеты
Witch: Planet's Fate
Сезон 2
Серия 1
10 июля 2024
Ведьма: Война между сестрами (также известная как Взрыв Алисы)
Witch: War Between the Sisters (AKA Alice Explodes)
Сезон 2
Серия 2
17 июля 2024
Ведьма: Танец между Луной, Планетой и Солнцем
Witch: Dance Between the Moon, the Planet, and the Sun
Сезон 2
Серия 3
24 июля 2024
Линия спуска: Меня зовут Эллетар
Line of Descent: My Name is Elletear
Сезон 2
Серия 4
31 июля 2024
Линия происхождения: Война трёх сестёр (AKA «Элис насытилась»)
Line of Descent: Three-Sister War (AKA Alice Has Had Enough)
Сезон 2
Серия 5
8 мая 2025
Линия спуска: Начало конца рая
Line of Descent: Beginning of the End of Paradise
Сезон 2
Серия 6
15 мая 2025
Последний крестовый поход: Ночь охоты на ведьм
Last Crusade: Night of the Witch Hunt
Сезон 2
Серия 7
22 мая 2025
Последний крестовый поход: Непрощенный
Last Crusade: The Unforgiven One
Сезон 2
Серия 8
29 мая 2025
Последний крестовый поход: Наш последний крестовый поход, или Ночь, когда мы даем клятву
Last Crusade: Our Last Crusade or the Night We Make Our Vow
Сезон 2
Серия 9
5 июня 2025
Возврат: Мир восстает
Reclaim: The World Rises
Сезон 2
Серия 10
12 июня 2025
Утренняя звезда: Снег-Солнце
Morning Star: Snow the Sun
Сезон 2
Серия 11
19 июня 2025
Приветствие аплодисментами
Morning Star: Welcome with a Round of Applause
Сезон 2
Серия 12
26 июня 2025
График выхода всех сериалов
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667