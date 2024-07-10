Меню
Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира 2020 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
Киноафиша Сериалы Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира Сезоны Сезон 2

Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Список серий сериала Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ведьма: Судьба планеты Witch: Planet's Fate
Сезон 2 Серия 1
10 июля 2024
Ведьма: Война между сестрами (также известная как Взрыв Алисы) Witch: War Between the Sisters (AKA Alice Explodes)
Сезон 2 Серия 2
17 июля 2024
Ведьма: Танец между Луной, Планетой и Солнцем Witch: Dance Between the Moon, the Planet, and the Sun
Сезон 2 Серия 3
24 июля 2024
Линия спуска: Меня зовут Эллетар Line of Descent: My Name is Elletear
Сезон 2 Серия 4
31 июля 2024
Линия происхождения: Война трёх сестёр (AKA «Элис насытилась») Line of Descent: Three-Sister War (AKA Alice Has Had Enough)
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2025
Линия спуска: Начало конца рая Line of Descent: Beginning of the End of Paradise
Сезон 2 Серия 6
15 мая 2025
Последний крестовый поход: Ночь охоты на ведьм Last Crusade: Night of the Witch Hunt
Сезон 2 Серия 7
22 мая 2025
Последний крестовый поход: Непрощенный Last Crusade: The Unforgiven One
Сезон 2 Серия 8
29 мая 2025
Последний крестовый поход: Наш последний крестовый поход, или Ночь, когда мы даем клятву Last Crusade: Our Last Crusade or the Night We Make Our Vow
Сезон 2 Серия 9
5 июня 2025
Возврат: Мир восстает Reclaim: The World Rises
Сезон 2 Серия 10
12 июня 2025
Утренняя звезда: Снег-Солнце Morning Star: Snow the Sun
Сезон 2 Серия 11
19 июня 2025
Приветствие аплодисментами Morning Star: Welcome with a Round of Applause
Сезон 2 Серия 12
26 июня 2025
