Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Сезон 1
Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 октября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
17
голосов
6.4
IMDb
Список серий сериала Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира
Сезон 1
Сезон 2
Столкновение сильнейшего оружия двух наций
The Encounter of the Two Nations' Ultimate Weapons
Сезон 1
Серия 1
7 октября 2020
Судьбоносная встреча – противник, с которым столкнулись ты и я…
Encounter: The Enemy You and I Met Was...
Сезон 1
Серия 2
14 октября 2020
Судьбоносная встреча. Преемник Гладиатора и Ледяное Лихо
Encounter: Successor of the Black Steel and the Ice Calamity Witch
Сезон 1
Серия 3
21 октября 2020
Стычка. Борьба за червоточину
Intersection: Battle for the Vortex
Сезон 1
Серия 4
28 октября 2020
Стычка. Пробуждение червоточины
Intersection: Awakening of the Vortex
Сезон 1
Серия 5
4 ноября 2020
Наш рай. Большой просчёт Рин
Paradise: Rin's Big Miscalculation
Сезон 1
Серия 6
11 ноября 2020
Наш рай. Долгая ночь Алисы
Paradise: Alice's Longest Night
Сезон 1
Серия 7
18 ноября 2020
Наш рай. Сэлинджер-Возвысившийся
Paradise: The Transcendent Demon
Сезон 1
Серия 8
25 ноября 2020
Наш рай. Иска
Paradise: Iska
Сезон 1
Серия 9
2 декабря 2020
Первый ход. Девочка, что молится планете
Beginning: The Girl Wishes Upon a Star
Сезон 1
Серия 10
9 декабря 2020
Первый ход. Охота на ведьм
Beginning: The Witch Hunt
Сезон 1
Серия 11
16 декабря 2020
Первый ход. Двое положат начало лучшему миру
Beginning: The Two of Them Trigger the Rise of a New World
Сезон 1
Серия 12
23 декабря 2020
