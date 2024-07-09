История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине

2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке

НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал

Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах

«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем

В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее

«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)

«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии

5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»

От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»