Волшебница и злой офицер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Волшебница и злой офицер
Киноафиша Сериалы Волшебница и злой офицер Сезоны Сезон 1
Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Волшебница и злой офицер»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 сентября 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 сентября 2024
