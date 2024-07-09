Меню
Волшебница и злой офицер 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Волшебница и злой офицер»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
9 июля 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
16 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
23 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
30 июля 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
6 августа 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
13 августа 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
20 августа 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
27 августа 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
3 сентября 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
10 сентября 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
17 сентября 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
24 сентября 2024
