Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Взрывные котята 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взрывные котята
Киноафиша Сериалы Взрывные котята Сезоны Сезон 1
Exploding Kittens
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Взрывные котята

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилотный эпизод Pilot
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2024
Тартарары Tartar Recall
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2024
Шейн-н-Чаггерс Shane & Chugger's
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2024
Эмоции — это сложно Emotions Are Hard
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2024
Никаких сожалений No Regrets
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2024
Город без интернета The Town with No Internet
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2024
Ад под водой SeaWorld Is Hell
Сезон 1 Серия 7
12 июля 2024
Да начнутся игры Let the Games Begin
Сезон 1 Серия 8
12 июля 2024
Вестминстерское хьюман-шоу The Westminster Human Show
Сезон 1 Серия 9
12 июля 2024
График выхода всех сериалов
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости
После № 2 не мог уснуть до утра: называю самые страшные хорроры Netflix — пересмотрел полсотни и выбрал ровно 5
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Одна из самых цитируемых мульт-реплик оказалась выдумкой: вы тоже помните, как Львенок обращается к «Большой Черепахе»?
«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)
«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии
«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше