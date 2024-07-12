Меню
Взрывные котята 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
Exploding Kittens
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
9
Продолжительность сезона
3 часа 45 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Взрывные котята
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилотный эпизод
Pilot
Сезон 1
Серия 1
12 июля 2024
Тартарары
Tartar Recall
Сезон 1
Серия 2
12 июля 2024
Шейн-н-Чаггерс
Shane & Chugger's
Сезон 1
Серия 3
12 июля 2024
Эмоции — это сложно
Emotions Are Hard
Сезон 1
Серия 4
12 июля 2024
Никаких сожалений
No Regrets
Сезон 1
Серия 5
12 июля 2024
Город без интернета
The Town with No Internet
Сезон 1
Серия 6
12 июля 2024
Ад под водой
SeaWorld Is Hell
Сезон 1
Серия 7
12 июля 2024
Да начнутся игры
Let the Games Begin
Сезон 1
Серия 8
12 июля 2024
Вестминстерское хьюман-шоу
The Westminster Human Show
Сезон 1
Серия 9
12 июля 2024
