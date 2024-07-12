Оповещения от Киноафиши
Пока-пока, Земля 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Пока-пока, Земля
Сезоны
Сезон 1
Bye Bye, Earth
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
5.3
Оцените
13
голосов
5.5
IMDb
Список серий сериала Пока-пока, Земля
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
12 июля 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
19 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
26 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
2 августа 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
9 августа 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
16 августа 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
23 августа 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
30 августа 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
6 сентября 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
13 сентября 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
20 сентября 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
27 сентября 2024
