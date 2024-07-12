Оповещения от Киноафиши
Пока-пока, Земля 2024, 1 сезон

Bye Bye, Earth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут

Рейтинг сериала

5.3
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb

Список серий сериала Пока-пока, Земля

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 сентября 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 сентября 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 сентября 2024
