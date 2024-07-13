Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Слишком много проигравших героинь! 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слишком много проигравших героинь!
Киноафиша Сериалы Слишком много проигравших героинь! Сезоны Сезон 1
Make Hiroin ga Ôsugiru!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий сериала Слишком много проигравших героинь!

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 сентября 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2024
График выхода всех сериалов
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале
После № 2 не мог уснуть до утра: называю самые страшные хорроры Netflix — пересмотрел полсотни и выбрал ровно 5
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше