Слишком много проигравших героинь! 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Слишком много проигравших героинь!
Сезоны
Сезон 1
Make Hiroin ga Ôsugiru!
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
11
голосов
7.4
IMDb
Список серий сериала Слишком много проигравших героинь!
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
13 июля 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
20 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
27 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
3 августа 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
10 августа 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
17 августа 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
24 августа 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
31 августа 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
7 сентября 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
14 сентября 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
21 сентября 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
28 сентября 2024
