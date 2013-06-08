Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сэм и Кэт 2013 - 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сэм и Кэт
Киноафиша Сериалы Сэм и Кэт Сезоны Сезон 1
Sam & Cat 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 35
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сэм и Кэт»

В 1-м сезоне сериала «Сэм и Кэт» Саманта Пакетт, насмотревшись на бизнес-успехи своей лучшей подружки Карли, решает последовать ее примеру и тоже начать собственное дело. Но она боится вступать во взрослую жизнь в одиночку, поэтому предлагает сотрудничество еще одной подруге – скромной и милой Катарине Валентайн. Теперь Сэм и Кэт – начинающие сиделки, которые готовы за умеренную плату позаботиться о чьих-нибудь пожилых родственниках, животных или детях. Их первым заданием оказывается присмотр за старенькой бабушкой Кэт, а затем под их опеку попадают очаровательные британские девочки-близняшки.

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Сэм и Кэт»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот #Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2013
Любимое шоу #FavoriteShow
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2013
Британские братья #TheBritBrats
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2013
Новая коза #NewGoat
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2013
Конкурс текстовых сообщений #TextingCompetition
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2013
Война нянек #BabysitterWar
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2013
Гумер сидит #GoomerSitting
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2013
Скалолазание для малышей #ToddlerClimbing
Сезон 1 Серия 8
3 августа 2013
Мамаша Гумер #MommaGoomer
Сезон 1 Серия 9
10 августа 2013
Коммерческая няня #BabysittingCommercial
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2013
Месть британских братьев #RevengeOfTheBritBrats
Сезон 1 Серия 11
21 сентября 2013
Тайна мотоцикла #MotorcycleMystery
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2013
Секретный сейф #SecretSafe
Сезон 1 Серия 13
5 октября 2013
Оскар Оуч #OscarTheOuch
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2013
Кукла сидит #DollSitting
Сезон 1 Серия 15
19 октября 2013
Пизи Би #PeezyB
Сезон 1 Серия 16
2 ноября 2013
Лососевый кот #SalmonCat
Сезон 1 Серия 17
9 ноября 2013
Близнецовая инфекция #Twinfection
Сезон 1 Серия 18
16 ноября 2013
Мой пубер #MyPoober
Сезон 1 Серия 19
23 ноября 2013
Безумие в обуви #MadAboutShoe
Сезон 1 Серия 20
30 ноября 2013
Волшебный банкомат #MagicATM
Сезон 1 Серия 21
4 января 2014
Люмпены #Lumpatious
Сезон 1 Серия 22
11 января 2014
Прыжок тунца-убийцы: Фредди, Джейд и Робби #TheKillerTunaJump: #Freddie #Jade #Robbie
Сезон 1 Серия 23
18 января 2014
День "Ура" #YayDay
Сезон 1 Серия 24
20 января 2014
Разрушение мозга #BrainCrush
Сезон 1 Серия 25
8 февраля 2014
Газировка "Голубая собака" #BlueDogSoda
Сезон 1 Серия 26
15 февраля 2014
Блупер #BlooperEpisode
Сезон 1 Серия 27
22 февраля 2014
Девушка из Фресно #FresnoGirl
Сезон 1 Серия 28
15 марта 2014
Застрял в коробке #StuckInABox
Сезон 1 Серия 29
22 марта 2014
Суперпсихопат #SuperPsycho
Сезон 1 Серия 30
29 марта 2014
Беспилотник, детский беспилотник #DroneBabyDrone
Сезон 1 Серия 31
12 апреля 2014
Проблемы первого класса #FirstClassProblems
Сезон 1 Серия 32
26 апреля 2014
Нокаут #KnockOut
Сезон 1 Серия 33
7 июня 2014
Мы украли рок-звезду #WeStealARockStar
Сезон 1 Серия 34
12 июля 2014
Получаешь Вигги #GettinWiggy
Сезон 1 Серия 35
17 июля 2014
График выхода всех сериалов
История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине
Из мандаринов Мама-Кошка делает простой и вкусный десерт: Коржик, Карамелька и Компот его обожают — попробуйте и вы
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
После № 2 не мог уснуть до утра: называю самые страшные хорроры Netflix — пересмотрел полсотни и выбрал ровно 5
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше