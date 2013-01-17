Меню
Управление гневом 2012 - 2014, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Anger Management
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
17 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
90
Продолжительность сезона
45 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Управление гневом»
Сезон 1
Сезон 2
Как Чарли психанул на предрожденчике
Charlie Loses It at a Baby Shower
Сезон 2
Серия 1
17 января 2013
Как у папы Чарли начала ехать крыша
Charlie's Dad Starts to Lose It
Сезон 2
Серия 2
17 января 2013
Чарли встречает бывшую пациентку
Charlie and the Ex-Patient
Сезон 2
Серия 3
24 января 2013
Папа Чарли срывается
Charlie's Dad Breaks Bad
Сезон 2
Серия 4
31 января 2013
Чарли и Джен снова вместе
Charlie and Jen Together Again
Сезон 2
Серия 5
7 февраля 2013
Чарли и иллюзорная терапия
Charlie and Deception Therapy
Сезон 2
Серия 6
14 февраля 2013
Чарли кадрит училку
Charlie Dates a Teacher
Сезон 2
Серия 7
21 февраля 2013
Чарли кадрит училку
Charlie and CeeLo
Сезон 2
Серия 8
28 февраля 2013
Чарли выступает экспертом в суде
Charlie is an Expert Witness
Сезон 2
Серия 9
7 марта 2013
Чарли и католицизм
Charlie and Catholicism
Сезон 2
Серия 10
14 марта 2013
Чарли и его любовница – безумная, сексуальная, сердитая
Charlie Dates Crazy, Sexy, Angry
Сезон 2
Серия 11
4 апреля 2013
Чарли втягивает Линдси Лохан в неприятности
Charlie Gets Lindsay Lohan in Trouble
Сезон 2
Серия 12
11 апреля 2013
Чарли и Лэйси разозлили соседей
Charlie and Lacey Piss Off the Neighborhood
Сезон 2
Серия 13
18 апреля 2013
Чарли и Кейт резвятся в конюшне
Charlie and Kate Horse Around
Сезон 2
Серия 14
18 апреля 2013
Пациенты Чарли заводят роман
Charlie's Patients Hook Up
Сезон 2
Серия 15
25 апреля 2013
Чарли и откровенные фотки Кейт
Charlie and Kate's Dirty Pictures
Сезон 2
Серия 16
2 мая 2013
Чарли оставляет Кейт за главную
Charlie Lets Kate Take Charge
Сезон 2
Серия 17
9 мая 2013
Чарли и инструктор по расставаниям
Charlie and the Break Up Coach
Сезон 2
Серия 18
16 мая 2013
Чарли, Кейт и Джен – любовный треугольник
Charlie, Kate and Jen Get Romantic
Сезон 2
Серия 19
23 мая 2013
Чарли и Кейт расстаются
Charlie Breaks Up with Kate
Сезон 2
Серия 20
30 мая 2013
Чарли и его новый психиатр
Charlie and His New Therapist
Сезон 2
Серия 21
3 июня 2013
Чарли и Кейт проводят сексуальное исследование
Charlie and Kate Start a Sex Study
Сезон 2
Серия 22
6 июня 2013
Чарли и тайный жиголо
Charlie and the Secret Gigolo
Сезон 2
Серия 23
10 июня 2013
Чарли и его новая подружка с бонусами
Charlie and His New Friend with Benefits
Сезон 2
Серия 24
13 июня 2013
Чарли и смс про секс в аэропорту
Charlie and the Airport Sext
Сезон 2
Серия 25
20 июня 2013
Чарли и красотка-задрот
Charlie and the Hot Nerd
Сезон 2
Серия 26
27 июня 2013
Чарли встречается с сестрой серийного убийцы
Charlie Dates a Serial Killer's Sister
Сезон 2
Серия 27
11 июля 2013
Чарли и пациент-изменщик
Charlie and the Cheating Patient
Сезон 2
Серия 28
18 июля 2013
Чарли и девственница
Charlie and the Hit and Run
Сезон 2
Серия 29
1 августа 2013
Чарли и девственница
Charlie and the Virgin
Сезон 2
Серия 30
25 июля 2013
Чарли убивает сексуального партнера своей бывшей
Charlie Kills His Ex's Sex Life
Сезон 2
Серия 31
8 августа 2013
Чарли и тюремный бунт
Charlie and the Prison Riot
Сезон 2
Серия 32
15 августа 2013
Чарли и Кейт делают это за деньги
Charlie and Kate Do It for Money
Сезон 2
Серия 33
5 сентября 2013
Чарли и жало
Charlie and the Sting
Сезон 2
Серия 34
12 сентября 2013
Чарли устраивает вечеринку
Charlie Gets the Party Started
Сезон 2
Серия 35
19 сентября 2013
Чарли и аспирантка
Charlie and the Grad Student
Сезон 2
Серия 36
26 сентября 2013
Чарли и новая партнерша по исследованию
Charlie's New Sex Study Partner
Сезон 2
Серия 37
3 октября 2013
Чарли и нимфоманка
Charlie and the Sex Addict
Сезон 2
Серия 38
10 октября 2013
Чарли и шлюха
Charlie and the Hooker
Сезон 2
Серия 39
24 октября 2013
Чарли и дьявол
Charlie and the Devil
Сезон 2
Серия 40
31 октября 2013
Чарли, Шон и борьба бывших
Charlie and Sean and the Battle of the Exes
Сезон 2
Серия 41
7 ноября 2013
Чарли помогает Лэйси остаться богатой
Charlie Helps Lacey Stay Rich
Сезон 2
Серия 42
14 ноября 2013
Чарли снова теряет девственность
Charlie Loses His Virginity Again
Сезон 2
Серия 43
21 ноября 2013
Чарли делает это для науки
Charlie Does It for Science
Сезон 2
Серия 44
5 декабря 2013
Чарли и Лэйси временно живут вместе
Charlie and Lacey Shack Up
Сезон 2
Серия 45
12 декабря 2013
Чарли и рождественская проститутка
Charlie and the Christmas Hooker
Сезон 2
Серия 46
19 декабря 2013
Чарли и внезапное пижамное выступление
Charlie and the Pajama Intervention
Сезон 2
Серия 47
23 января 2014
Чарли сводит Джордан с серийным убийцей
Charlie Sets Jordan Up with a Serial Killer
Сезон 2
Серия 48
30 января 2014
Чарли и близнецы
Charlie and the Twins
Сезон 2
Серия 49
6 февраля 2014
Чарли и Шон соревнуются из-за девушки
Charlie and Sean Fight Over a Girl
Сезон 2
Серия 50
27 февраля 2014
Чарли и последнее искушение Юджина
Charlie and the Last Temptation of Eugenio
Сезон 2
Серия 51
6 марта 2014
Чарли и горячая латиноамериканочка
Charlie and the Hot Latina
Сезон 2
Серия 52
13 марта 2014
Чарли и дочь его офицера-куратора
Charlie and His Probation Officer's Daughter
Сезон 2
Серия 53
20 марта 2014
Чарли оценивают как кавалера
Charlie Gets Date Rated
Сезон 2
Серия 54
27 марта 2014
Чарли и Джордан попадают в тюрьму
Charlie and Jordan Go to Prison
Сезон 2
Серия 55
3 апреля 2014
Чарли и шлюха, вернувшая девственность
Charlie and the Re-Virginized Hooker
Сезон 2
Серия 56
10 апреля 2014
Чарли ловит Джордан с поличным
Charlie Catches Jordan in the Act
Сезон 2
Серия 57
17 апреля 2014
Чарли проводит ночь с Лэйси
Charlie Spends the Night with Lacey
Сезон 2
Серия 58
24 апреля 2014
Чарли и подружка заключенного
Charlie Screws a Prisoners Girlfriend
Сезон 2
Серия 59
1 мая 2014
Чарли и проблемы с полицией
Charlie Cops a Feel
Сезон 2
Серия 60
8 мая 2014
Чарли, Лэйси и опасный сантехник
Charlie, Lacey and the Dangerous Plumber
Сезон 2
Серия 61
15 мая 2014
Чарли и мать всех встреч
Charlie and the Mother of All Sessions
Сезон 2
Серия 62
29 мая 2014
Чарли и сестра-извращенка Шона
Charlie and Sean's Twisted Sister
Сезон 2
Серия 63
4 августа 2014
Чарли замутил тройничок
Charlie Has a Threesome
Сезон 2
Серия 64
4 августа 2014
Чарли и приватный танец судьбы
Charlie and the Lap Dance of Doom
Сезон 2
Серия 65
11 августа 2014
Чарли испытывает силу воли
Charlie Tests His Will Power
Сезон 2
Серия 66
11 августа 2014
Чарли и терапевт-псих
Charlie and the Psychic Therapist
Сезон 2
Серия 67
18 августа 2014
Чарли встает между Шоном и Джордан
Charlie Gets Between Sean and Jordan
Сезон 2
Серия 68
18 августа 2014
Чарли под присмотром симпатичного надзирателя
Charlie and the Warden's Dirty Secret
Сезон 2
Серия 69
25 августа 2014
Чарли и грязный секрет надзирателя
Charlie Does Times with the Hot Warden
Сезон 2
Серия 70
25 августа 2014
Чарли и нрав судьбы
Charlie and the Temper of Doom
Сезон 2
Серия 71
1 сентября 2014
Чарли погряз в мусоре
Charlie Gets Trashed
Сезон 2
Серия 72
1 сентября 2014
Чарли и дело о любопытной красотке
Charlie and the Case of the Curious Hottie
Сезон 2
Серия 73
8 сентября 2014
Чарли и обет верности
Charlie Pledges a Sorority Sister
Сезон 2
Серия 74
8 сентября 2014
Чарли играет в игру «Измени мне»
Charlie Plays Hide and Go Cheat
Сезон 2
Серия 75
3 ноября 2014
Чарли и месть сумасшедшей красотки
Charlie and the Revenge of the Hot Nerd
Сезон 2
Серия 76
3 ноября 2014
Чарли и проклятье летящего кулака
Charlie and the Curse of the Flying Fist
Сезон 2
Серия 77
10 ноября 2014
Чарли и полный дом шлюх
Charlie and the Houseful of Hookers
Сезон 2
Серия 78
10 ноября 2014
Чарли и укуренный Патрик
Charlie Gets Patrick High
Сезон 2
Серия 79
17 ноября 2014
Чарли банкротит Лейси
Charlie and Lacey Go for Broke
Сезон 2
Серия 80
17 ноября 2014
Чарли и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой День благодарения
Charlie and the Terrible, Horrible, No Good Very Bad Thanksgiving
Сезон 2
Серия 81
24 ноября 2014
Чарли бросает кости в Вегасе
Charlie Rolls the Dice in Vegas
Сезон 2
Серия 82
24 ноября 2014
Чарли и возвращение опасной девушки
Charlie and the Return of the Danger Girl
Сезон 2
Серия 83
1 декабря 2014
Чарли связался с бывшим мужем Джордан
Charlie Gets in Bed with Jordan's Ex
Сезон 2
Серия 84
1 декабря 2014
Чарли живет во сне
Charlie's Living the Dream
Сезон 2
Серия 85
8 декабря 2014
Чарли встречает свою половинку
Charlie Meets His Match
Сезон 2
Серия 86
8 декабря 2014
Чарли и неудача в отношениях
Charlie and the Epic Relationship Fail
Сезон 2
Серия 87
15 декабря 2014
Чарли связался с католичкой
Charlie Gets Tied Up with a Catholic Girl
Сезон 2
Серия 88
15 декабря 2014
Чарли и сексуальный независимый голос
Charlie and the Sexy Swing Vote
Сезон 2
Серия 89
22 декабря 2014
Чарли и сотая серия
Charlie and the 100th Episode
Сезон 2
Серия 90
22 декабря 2014
