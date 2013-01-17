Меню
Управление гневом 2012 - 2014, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Управление гневом
Киноафиша Сериалы Управление гневом Сезоны Сезон 2

Anger Management
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 90
Продолжительность сезона 45 часов 0 минут

Список серий 2-го сезона сериала «Управление гневом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Как Чарли психанул на предрожденчике Charlie Loses It at a Baby Shower
Сезон 2 Серия 1
17 января 2013
Как у папы Чарли начала ехать крыша Charlie's Dad Starts to Lose It
Сезон 2 Серия 2
17 января 2013
Чарли встречает бывшую пациентку Charlie and the Ex-Patient
Сезон 2 Серия 3
24 января 2013
Папа Чарли срывается Charlie's Dad Breaks Bad
Сезон 2 Серия 4
31 января 2013
Чарли и Джен снова вместе Charlie and Jen Together Again
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2013
Чарли и иллюзорная терапия Charlie and Deception Therapy
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2013
Чарли кадрит училку Charlie Dates a Teacher
Сезон 2 Серия 7
21 февраля 2013
Чарли кадрит училку Charlie and CeeLo
Сезон 2 Серия 8
28 февраля 2013
Чарли выступает экспертом в суде Charlie is an Expert Witness
Сезон 2 Серия 9
7 марта 2013
Чарли и католицизм Charlie and Catholicism
Сезон 2 Серия 10
14 марта 2013
Чарли и его любовница – безумная, сексуальная, сердитая Charlie Dates Crazy, Sexy, Angry
Сезон 2 Серия 11
4 апреля 2013
Чарли втягивает Линдси Лохан в неприятности Charlie Gets Lindsay Lohan in Trouble
Сезон 2 Серия 12
11 апреля 2013
Чарли и Лэйси разозлили соседей Charlie and Lacey Piss Off the Neighborhood
Сезон 2 Серия 13
18 апреля 2013
Чарли и Кейт резвятся в конюшне Charlie and Kate Horse Around
Сезон 2 Серия 14
18 апреля 2013
Пациенты Чарли заводят роман Charlie's Patients Hook Up
Сезон 2 Серия 15
25 апреля 2013
Чарли и откровенные фотки Кейт Charlie and Kate's Dirty Pictures
Сезон 2 Серия 16
2 мая 2013
Чарли оставляет Кейт за главную Charlie Lets Kate Take Charge
Сезон 2 Серия 17
9 мая 2013
Чарли и инструктор по расставаниям Charlie and the Break Up Coach
Сезон 2 Серия 18
16 мая 2013
Чарли, Кейт и Джен – любовный треугольник Charlie, Kate and Jen Get Romantic
Сезон 2 Серия 19
23 мая 2013
Чарли и Кейт расстаются Charlie Breaks Up with Kate
Сезон 2 Серия 20
30 мая 2013
Чарли и его новый психиатр Charlie and His New Therapist
Сезон 2 Серия 21
3 июня 2013
Чарли и Кейт проводят сексуальное исследование Charlie and Kate Start a Sex Study
Сезон 2 Серия 22
6 июня 2013
Чарли и тайный жиголо Charlie and the Secret Gigolo
Сезон 2 Серия 23
10 июня 2013
Чарли и его новая подружка с бонусами Charlie and His New Friend with Benefits
Сезон 2 Серия 24
13 июня 2013
Чарли и смс про секс в аэропорту Charlie and the Airport Sext
Сезон 2 Серия 25
20 июня 2013
Чарли и красотка-задрот Charlie and the Hot Nerd
Сезон 2 Серия 26
27 июня 2013
Чарли встречается с сестрой серийного убийцы Charlie Dates a Serial Killer's Sister
Сезон 2 Серия 27
11 июля 2013
Чарли и пациент-изменщик Charlie and the Cheating Patient
Сезон 2 Серия 28
18 июля 2013
Чарли и девственница Charlie and the Hit and Run
Сезон 2 Серия 29
1 августа 2013
Чарли и девственница Charlie and the Virgin
Сезон 2 Серия 30
25 июля 2013
Чарли убивает сексуального партнера своей бывшей Charlie Kills His Ex's Sex Life
Сезон 2 Серия 31
8 августа 2013
Чарли и тюремный бунт Charlie and the Prison Riot
Сезон 2 Серия 32
15 августа 2013
Чарли и Кейт делают это за деньги Charlie and Kate Do It for Money
Сезон 2 Серия 33
5 сентября 2013
Чарли и жало Charlie and the Sting
Сезон 2 Серия 34
12 сентября 2013
Чарли устраивает вечеринку Charlie Gets the Party Started
Сезон 2 Серия 35
19 сентября 2013
Чарли и аспирантка Charlie and the Grad Student
Сезон 2 Серия 36
26 сентября 2013
Чарли и новая партнерша по исследованию Charlie's New Sex Study Partner
Сезон 2 Серия 37
3 октября 2013
Чарли и нимфоманка Charlie and the Sex Addict
Сезон 2 Серия 38
10 октября 2013
Чарли и шлюха Charlie and the Hooker
Сезон 2 Серия 39
24 октября 2013
Чарли и дьявол Charlie and the Devil
Сезон 2 Серия 40
31 октября 2013
Чарли, Шон и борьба бывших Charlie and Sean and the Battle of the Exes
Сезон 2 Серия 41
7 ноября 2013
Чарли помогает Лэйси остаться богатой Charlie Helps Lacey Stay Rich
Сезон 2 Серия 42
14 ноября 2013
Чарли снова теряет девственность Charlie Loses His Virginity Again
Сезон 2 Серия 43
21 ноября 2013
Чарли делает это для науки Charlie Does It for Science
Сезон 2 Серия 44
5 декабря 2013
Чарли и Лэйси временно живут вместе Charlie and Lacey Shack Up
Сезон 2 Серия 45
12 декабря 2013
Чарли и рождественская проститутка Charlie and the Christmas Hooker
Сезон 2 Серия 46
19 декабря 2013
Чарли и внезапное пижамное выступление Charlie and the Pajama Intervention
Сезон 2 Серия 47
23 января 2014
Чарли сводит Джордан с серийным убийцей Charlie Sets Jordan Up with a Serial Killer
Сезон 2 Серия 48
30 января 2014
Чарли и близнецы Charlie and the Twins
Сезон 2 Серия 49
6 февраля 2014
Чарли и Шон соревнуются из-за девушки Charlie and Sean Fight Over a Girl
Сезон 2 Серия 50
27 февраля 2014
Чарли и последнее искушение Юджина Charlie and the Last Temptation of Eugenio
Сезон 2 Серия 51
6 марта 2014
Чарли и горячая латиноамериканочка Charlie and the Hot Latina
Сезон 2 Серия 52
13 марта 2014
Чарли и дочь его офицера-куратора Charlie and His Probation Officer's Daughter
Сезон 2 Серия 53
20 марта 2014
Чарли оценивают как кавалера Charlie Gets Date Rated
Сезон 2 Серия 54
27 марта 2014
Чарли и Джордан попадают в тюрьму Charlie and Jordan Go to Prison
Сезон 2 Серия 55
3 апреля 2014
Чарли и шлюха, вернувшая девственность Charlie and the Re-Virginized Hooker
Сезон 2 Серия 56
10 апреля 2014
Чарли ловит Джордан с поличным Charlie Catches Jordan in the Act
Сезон 2 Серия 57
17 апреля 2014
Чарли проводит ночь с Лэйси Charlie Spends the Night with Lacey
Сезон 2 Серия 58
24 апреля 2014
Чарли и подружка заключенного Charlie Screws a Prisoners Girlfriend
Сезон 2 Серия 59
1 мая 2014
Чарли и проблемы с полицией Charlie Cops a Feel
Сезон 2 Серия 60
8 мая 2014
Чарли, Лэйси и опасный сантехник Charlie, Lacey and the Dangerous Plumber
Сезон 2 Серия 61
15 мая 2014
Чарли и мать всех встреч Charlie and the Mother of All Sessions
Сезон 2 Серия 62
29 мая 2014
Чарли и сестра-извращенка Шона Charlie and Sean's Twisted Sister
Сезон 2 Серия 63
4 августа 2014
Чарли замутил тройничок Charlie Has a Threesome
Сезон 2 Серия 64
4 августа 2014
Чарли и приватный танец судьбы Charlie and the Lap Dance of Doom
Сезон 2 Серия 65
11 августа 2014
Чарли испытывает силу воли Charlie Tests His Will Power
Сезон 2 Серия 66
11 августа 2014
Чарли и терапевт-псих Charlie and the Psychic Therapist
Сезон 2 Серия 67
18 августа 2014
Чарли встает между Шоном и Джордан Charlie Gets Between Sean and Jordan
Сезон 2 Серия 68
18 августа 2014
Чарли под присмотром симпатичного надзирателя Charlie and the Warden's Dirty Secret
Сезон 2 Серия 69
25 августа 2014
Чарли и грязный секрет надзирателя Charlie Does Times with the Hot Warden
Сезон 2 Серия 70
25 августа 2014
Чарли и нрав судьбы Charlie and the Temper of Doom
Сезон 2 Серия 71
1 сентября 2014
Чарли погряз в мусоре Charlie Gets Trashed
Сезон 2 Серия 72
1 сентября 2014
Чарли и дело о любопытной красотке Charlie and the Case of the Curious Hottie
Сезон 2 Серия 73
8 сентября 2014
Чарли и обет верности Charlie Pledges a Sorority Sister
Сезон 2 Серия 74
8 сентября 2014
Чарли играет в игру «Измени мне» Charlie Plays Hide and Go Cheat
Сезон 2 Серия 75
3 ноября 2014
Чарли и месть сумасшедшей красотки Charlie and the Revenge of the Hot Nerd
Сезон 2 Серия 76
3 ноября 2014
Чарли и проклятье летящего кулака Charlie and the Curse of the Flying Fist
Сезон 2 Серия 77
10 ноября 2014
Чарли и полный дом шлюх Charlie and the Houseful of Hookers
Сезон 2 Серия 78
10 ноября 2014
Чарли и укуренный Патрик Charlie Gets Patrick High
Сезон 2 Серия 79
17 ноября 2014
Чарли банкротит Лейси Charlie and Lacey Go for Broke
Сезон 2 Серия 80
17 ноября 2014
Чарли и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой День благодарения Charlie and the Terrible, Horrible, No Good Very Bad Thanksgiving
Сезон 2 Серия 81
24 ноября 2014
Чарли бросает кости в Вегасе Charlie Rolls the Dice in Vegas
Сезон 2 Серия 82
24 ноября 2014
Чарли и возвращение опасной девушки Charlie and the Return of the Danger Girl
Сезон 2 Серия 83
1 декабря 2014
Чарли связался с бывшим мужем Джордан Charlie Gets in Bed with Jordan's Ex
Сезон 2 Серия 84
1 декабря 2014
Чарли живет во сне Charlie's Living the Dream
Сезон 2 Серия 85
8 декабря 2014
Чарли встречает свою половинку Charlie Meets His Match
Сезон 2 Серия 86
8 декабря 2014
Чарли и неудача в отношениях Charlie and the Epic Relationship Fail
Сезон 2 Серия 87
15 декабря 2014
Чарли связался с католичкой Charlie Gets Tied Up with a Catholic Girl
Сезон 2 Серия 88
15 декабря 2014
Чарли и сексуальный независимый голос Charlie and the Sexy Swing Vote
Сезон 2 Серия 89
22 декабря 2014
Чарли и сотая серия Charlie and the 100th Episode
Сезон 2 Серия 90
22 декабря 2014
