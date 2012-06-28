Меню
Управление гневом 2012 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Управление гневом
Киноафиша Сериалы Управление гневом Сезоны Сезон 1
Anger Management
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Управление гневом»

Сезон 1
Сезон 2
Чарли снова проходит терапию Charlie Goes Back to Therapy
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2012
Чарли и «Мымра удачи» Charlie and the Slumpbuster
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2012
Чарли проводит депривацию сна Charlie Tries Sleep Deprivation
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2012
Чарли и Кейт сражаются за пациента Charlie and Kate Battle Over a Patient
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2012
Чарли доказывает, что терапия – штука честная Charlie Tries to Prove Therapy is Legit
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2012
Чарли кадрит пациентку Кейт Charlie Dates Kate's Patient
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2012
Пациент Чарли выходит из тюрьмы Charlie's Patient Gets Out of Jail
Сезон 1 Серия 7
2 августа 2012
Чарли выгоняет пациента Charlie Outs a Patient
Сезон 1 Серия 8
9 августа 2012
К Чарли нагрянул папочка Charlie's Dad Visits
Сезон 1 Серия 9
16 августа 2012
Чарли потянуло на романтику Charlie Gets Romantic
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2012
