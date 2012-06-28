Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»

НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал

В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию

«Сразу делайте скидку»: «Чебурашка 2» за 3 дня побил рекорд первой части — но у зрителей есть претензии

Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать

«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)

«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы

От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»

Одна из самых цитируемых мульт-реплик оказалась выдумкой: вы тоже помните, как Львенок обращается к «Большой Черепахе»?

«Все то же самое»: профессор Флитвик первым приоткрыл закулисье сериала «Гарри Поттер» — HBO пошли неожиданным путем