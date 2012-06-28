Меню
Управление гневом 2012 - 2014 1 сезон
Anger Management
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
10
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
12
голосов
6.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Управление гневом»
Сезон 1
Сезон 2
Чарли снова проходит терапию
Charlie Goes Back to Therapy
Сезон 1
Серия 1
28 июня 2012
Чарли и «Мымра удачи»
Charlie and the Slumpbuster
Сезон 1
Серия 2
28 июня 2012
Чарли проводит депривацию сна
Charlie Tries Sleep Deprivation
Сезон 1
Серия 3
5 июля 2012
Чарли и Кейт сражаются за пациента
Charlie and Kate Battle Over a Patient
Сезон 1
Серия 4
12 июля 2012
Чарли доказывает, что терапия – штука честная
Charlie Tries to Prove Therapy is Legit
Сезон 1
Серия 5
19 июля 2012
Чарли кадрит пациентку Кейт
Charlie Dates Kate's Patient
Сезон 1
Серия 6
26 июля 2012
Пациент Чарли выходит из тюрьмы
Charlie's Patient Gets Out of Jail
Сезон 1
Серия 7
2 августа 2012
Чарли выгоняет пациента
Charlie Outs a Patient
Сезон 1
Серия 8
9 августа 2012
К Чарли нагрянул папочка
Charlie's Dad Visits
Сезон 1
Серия 9
16 августа 2012
Чарли потянуло на романтику
Charlie Gets Romantic
Сезон 1
Серия 10
23 августа 2012
