Cold Blooded: The Clutter Family Murders
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 ноября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
11
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хладнокровное убийство»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убита семья фермера
Farm Family Slain
Сезон 1
Серия 1
18 ноября 2017
Убийцы в бегах
Killers on the Run
Сезон 1
Серия 2
18 ноября 2017
Злоумышленники под судом
The Intruders on Trial
Сезон 1
Серия 3
19 ноября 2017
Виселица и роман
The Gallows and the Novel
Сезон 1
Серия 4
19 ноября 2017
