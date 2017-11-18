Меню
Хладнокровное убийство 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хладнокровное убийство
Киноафиша Сериалы Хладнокровное убийство Сезоны Сезон 1
Cold Blooded: The Clutter Family Murders 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Хладнокровное убийство»

Сезон 1
Убита семья фермера Farm Family Slain
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2017
Убийцы в бегах Killers on the Run
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2017
Злоумышленники под судом The Intruders on Trial
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2017
Виселица и роман The Gallows and the Novel
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2017
