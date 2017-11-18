В ноябре 1959 года в Канзасе произошло преступление, которое потрясло всю страну. Семейство фермеров Клаттеров, состоящее из отца, матери и двух детей-подростков, безжалостно убили двое парней, искавшие в доме деньги. Двое бывших заключенных узнали, что в доме Клаттеров якобы есть сейф, набитый деньгами, и решили, что эти средства пригодились бы им, чтобы начать новую жизнь. Однако никакого сейфа с деньгами у Клаттеров не было, а ложную информацию убийцам дал сосед жертв Флойд Уэллс. Не найдя желанных богатств, убийцы начали по очереди расправляться с беззащитными Клаттерами.