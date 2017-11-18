Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Хладнокровное убийство
Постер сериала Хладнокровное убийство
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Хладнокровное убийство

Хладнокровное убийство (2017 - 2017)

Cold Blooded: The Clutter Family Murders 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В ноябре 1959 года в Канзасе произошло преступление, которое потрясло всю страну. Семейство фермеров Клаттеров, состоящее из отца, матери и двух детей-подростков, безжалостно убили двое парней, искавшие в доме деньги. Двое бывших заключенных узнали, что в доме Клаттеров якобы есть сейф, набитый деньгами, и решили, что эти средства пригодились бы им, чтобы начать новую жизнь. Однако никакого сейфа с деньгами у Клаттеров не было, а ложную информацию убийцам дал сосед жертв Флойд Уэллс. Не найдя желанных богатств, убийцы начали по очереди расправляться с беззащитными Клаттерами.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Хладнокровное убийство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше