Джонстаун: Ужас в джунглях 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Джонстаун: Ужас в джунглях
Jonestown: Terror in the Jungle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 12 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Джонстаун: Ужас в джунглях»

Сезон 1
Создание безумца / В бегах Making of a Madman/On the Run
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2018
В осаде / Смерть на земле обетованной Under Siege/Death in the Promised Land
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2018
