«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все

Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает

«Фу, мерзость!»: почему Голлум не ел эльфийский хлеб? Толкин намекнул, но фанаты раскопали куда глубже

Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина

«Москва слезам не верит» собрала все лавры: хотя в тот же год вышел ее сюжетный «двойник» — и он не менее хорош (на 8 из 10)

Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм

Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)

«Шокировал сильней, чем “Иди и смотри”»: на съемках этого фильма Климова погибла его жена – спустя полвека его помнят единицы

Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням

Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии