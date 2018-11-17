Меню
Джонстаун: Ужас в джунглях 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Jonestown: Terror in the Jungle
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 ноября 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
2
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
12
голосов
8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Джонстаун: Ужас в джунглях»
Сезон 1
Создание безумца / В бегах
Making of a Madman/On the Run
Сезон 1
Серия 1
17 ноября 2018
В осаде / Смерть на земле обетованной
Under Siege/Death in the Promised Land
Сезон 1
Серия 2
18 ноября 2018
