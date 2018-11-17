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Постер сериала Джонстаун: Ужас в джунглях
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Киноафиша Сериалы Джонстаун: Ужас в джунглях

Джонстаун: Ужас в джунглях (2018 - 2018)

Jonestown: Terror in the Jungle 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Джим Джонс с самого детства был странным парнем и проявлял большой интерес к религии. В 1955 году он создал организацию «Последователи Христа», которую позже переименовал в «Храм народов». Его проповеди привлекали огромное количество людей, его секта росла, а сам Джим считался едва ли не богом: его даже называли отцом. Его деятельность не раз привлекала внимание правительства, и секте приходилось менять локации. В 1978 году Джонс убедил более 900 человек покончить с собой с помощью цианистого калия, однако существует и другая теория гибели последователей Джонса и его самого.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Джонстаун: Ужас в джунглях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 2 эпизода
 
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