Джим Джонс с самого детства был странным парнем и проявлял большой интерес к религии. В 1955 году он создал организацию «Последователи Христа», которую позже переименовал в «Храм народов». Его проповеди привлекали огромное количество людей, его секта росла, а сам Джим считался едва ли не богом: его даже называли отцом. Его деятельность не раз привлекала внимание правительства, и секте приходилось менять локации. В 1978 году Джонс убедил более 900 человек покончить с собой с помощью цианистого калия, однако существует и другая теория гибели последователей Джонса и его самого.