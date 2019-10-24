Меню
Рассвет апокалипсиса 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рассвет апокалипсиса
Daybreak 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рассвет апокалипсиса»

В 1-м сезоне сериала «Рассвет апокалипсиса» после загадочного разрушения, постигшего всю человеческую цивилизацию, Лос-Анджелес лежит в руинах. Однако на этой бесплодной земле чудом выживает группа школьников. Старшеклассник Джош Уилер, бывший отличник, всеми признанный лузер и зануда, пытается построить в постапокалиптической реальности более счастливую жизнь, чем была у него раньше. Вместе со своими сверстниками Анжеликой и Уэсли он находит убежище в нетронутом торговом центре. Здесь есть запас еды и надежное укрытие, однако внешний мир не собирается оставлять подростков в покое. Кроме того, выжили не только они.

Рейтинг сериала

0.0
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Рассвет апокалипсиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Джош против апокалипсиса: Часть 1 Josh vs. the Apocalypse: Part 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2019
Ловушка для придурков Schmuck Bait!
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2019
Королева слизи Глендейла The Slime Queenpin of Glendale, CA
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2019
МММ-ХММ MMMMMMM-HMMMMMM
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2019
Школьный бал 2, или Моя жизнь в качестве дублера Homecoming Redux or My So Called Stunt Double Life
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2019
5318008
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2019
Пой свою жизнь Canta Tu Vida
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2019
Путь к сердцу лежит через желудок Post Mates
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
Джош против апокалипсиса: Часть 2 Josh vs. the Apocalypse: Part 2
Сезон 1 Серия 9
24 октября 2019
БЫДЫЩ! FWASH-BOOOOOOOБЫДЫЩ!OOOOOOOOOOOOOOOOOOM!
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2019
