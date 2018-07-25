Меню
Уважаемый судья 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уважаемый судья
Chinaehaneun Pansanimkke
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уважаемый судья»

В 1-м сезоне сериала «Уважаемый судья» в одной корейской семье растут совершенно неотличимые друг от друга братья-близнецы. Несмотря на общие гены и одинаковое воспитание, они выбирают совершенно разные жизненные пути. Су-хо оканчивает престижный университет, работает юристом и дослуживается до поста уважаемого и честного судьи. То ли дело его брат Кан-хо: этот идет по шаткой дорожке, норовя в любой момент оказаться за решеткой. У него за спиной уже шесть арестов, и от тюрьмы его отделяет лишь особое везение. Но однажды Су-хо неожиданно пропадает, и Кан-хо решает временно подменить брата в суде.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Уважаемый судья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 августа 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 августа 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 августа 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 августа 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 августа 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 августа 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 августа 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 августа 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 августа 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 августа 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 августа 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
29 августа 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
5 сентября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
5 сентября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
6 сентября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
6 сентября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
12 сентября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
12 сентября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
13 сентября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
13 сентября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
19 сентября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
19 сентября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
20 сентября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
20 сентября 2018
График выхода всех сериалов
