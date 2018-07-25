В 1-м сезоне сериала «Уважаемый судья» в одной корейской семье растут совершенно неотличимые друг от друга братья-близнецы. Несмотря на общие гены и одинаковое воспитание, они выбирают совершенно разные жизненные пути. Су-хо оканчивает престижный университет, работает юристом и дослуживается до поста уважаемого и честного судьи. То ли дело его брат Кан-хо: этот идет по шаткой дорожке, норовя в любой момент оказаться за решеткой. У него за спиной уже шесть арестов, и от тюрьмы его отделяет лишь особое везение. Но однажды Су-хо неожиданно пропадает, и Кан-хо решает временно подменить брата в суде.