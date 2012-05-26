Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
В королевстве растений 2012, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
В королевстве растений
Сезоны
Сезон 1
Kingdom of Plants
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 мая 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
3
Продолжительность сезона
2 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «В королевстве растений»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жизнь во влажном климате
Life in the Wet Zone
Сезон 1
Серия 1
26 мая 2012
Раскрывая секреты
Solving the Secrets
Сезон 1
Серия 2
2 июня 2012
Выживание
Survival
Сезон 1
Серия 3
9 июня 2012
График выхода всех сериалов
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР
Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667