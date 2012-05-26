Меню
В королевстве растений 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В королевстве растений
Kingdom of Plants
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «В королевстве растений»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жизнь во влажном климате Life in the Wet Zone
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2012
Раскрывая секреты Solving the Secrets
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2012
Выживание Survival
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2012
