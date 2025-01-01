Постеры сериала «В королевстве растений»

Какой демон Резе из «Человека-бензопилы»: история девушки-бомбы, которая могла любить и взрывать одновременно

Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут

Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн

«Поднятие уровня в одиночку» создателя манги разочаровало: намекнул, что в аниме заврались

«Помогите, хулиганы зрения лишают»: тест для фанатов «Бриллиантовой руки» — вспомните, говорил ли герой Никулина эти фразы

«Выгляжу как слесарь»: Мэтту Дэймону — 55 лет, но свою главную киношную мечту он не исполнил до сих пор (а ведь связана с Россией)

Прогнал бомжей с Киевского вокзала, околел и быстро улетел: в Москве Мэтт Дэймон впечатлился лишь однажды

«Настоящая жуть»: сам Кинг не ожидал, что будет так страшно — новая экранизация оказалась круче «Сияния» и «Ловца снов»

«Хрясь! И все, что болело…‎»: только фанаты «Любовь и голуби» продолжат 5 фраз из фильма — а вы в их числе? (тест)

Снег скрипит, трещит лед — вновь Хвататель к нам идет: «Черный телефон 2» пугает сильнее первой части, и недостаток у сиквела лишь один