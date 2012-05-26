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Постер сериала В королевстве растений
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Киноафиша Сериалы В королевстве растений

В королевстве растений (2012 - 2012)

Kingdom of Plants 18+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность сериала 2 часа 30 минут

О чем сериал

В этом документальном цикле, снимавшемся в течение года, сэр Дэвид Аттенборо исследует жизнь растений и их увлекательный мир, от самых причудливых до самых прекрасных его обитателей. Используя превосходно снятые кадры в качестве наглядного сопровождения своего неповторимого стиля повествования, сэр Дэвид прослеживает историю растений от появления их на суше до наших дней, где они играют жизненно важную роль в природе. Перейдя к их временной шкале, он показывает истинную природу растений, которые не менее агрессивные и подвижные, чем животные. Всё это происходит в одном уникальном месте, мире растений в миниатюре, где представлено около 90% всех известных видов – королевских ботанических садах в Кью.

В ролях
В ролях
Дэвид Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
В королевстве растений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 3 эпизода
 
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