В этом документальном цикле, снимавшемся в течение года, сэр Дэвид Аттенборо исследует жизнь растений и их увлекательный мир, от самых причудливых до самых прекрасных его обитателей. Используя превосходно снятые кадры в качестве наглядного сопровождения своего неповторимого стиля повествования, сэр Дэвид прослеживает историю растений от появления их на суше до наших дней, где они играют жизненно важную роль в природе. Перейдя к их временной шкале, он показывает истинную природу растений, которые не менее агрессивные и подвижные, чем животные. Всё это происходит в одном уникальном месте, мире растений в миниатюре, где представлено около 90% всех известных видов – королевских ботанических садах в Кью.