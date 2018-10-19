Меню
Создавая убийцу 2015 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Создавая убийцу
Making a Murderer 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Создавая убийцу»

Во 2-м сезоне сериала «Создавая убийцу» громкий судебный процесс над Стивеном и Брэнданом Эйвери разбирается более подробно. Подсудимые находятся за решеткой, когда им на помощь приходят влиятельные защитники. За дело Стивена берется известный адвокат Кэтлин Зелнер. Женщина намерена докопаться до сути и отыскать дополнительные улики, на которые не обратили внимания сотрудники правоохранительных органов. Она исследует последний день жизни убитой Терезы и приходит к нескольким шокирующим открытиям. Кэтлин видит необходимость в новом научном тестировании. Она подает в суд прошение о проведении исследования.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 12 голосов
8.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Создавая убийцу»

Сезон 1
Сезон 2
Номер 18 Number 18
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2018
Слова, слова Words and Words Only
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2018
Чудо правосудия A Legal Miracle
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2018
Добро пожаловать в Висконсин Welcome to Wisconsin
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2018
Что + зачем = кто What + Why = Who
Сезон 2 Серия 5
19 октября 2018
На всё нужно время Everything Takes Time
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2018
Вещдок «FL» Item FL
Сезон 2 Серия 7
19 октября 2018
Особое отношение Special Care
Сезон 2 Серия 8
19 октября 2018
События пятницы Friday Nite
Сезон 2 Серия 9
19 октября 2018
Никому не верь Trust No One
Сезон 2 Серия 10
19 октября 2018
