Романовы. Царское дело 2014, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Romanovy. Carskoe delo
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 января 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
5
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Романовы. Царское дело»
Сезон 1
Под сенью Кремлевских орлов
Сезон 1
Серия 1
9 января 2014
Вперед - к великой империи
Сезон 1
Серия 2
10 января 2014
Становлении империи
Сезон 1
Серия 3
14 января 2014
Золотой век Российской империи
Сезон 1
Серия 4
15 января 2014
Последний император. Русский урок
Сезон 1
Серия 5
16 января 2014
