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Постер сериала Романовы. Царское дело
Постер сериала Романовы. Царское дело
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Киноафиша Сериалы Романовы. Царское дело

Романовы. Царское дело (2014 - 2014)

Romanovy. Carskoe delo 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

"Не царское это дело", – говорим мы иногда. А какое оно, царское дело? Авторы документального проекта дают нам ответ. Это дело, которое волею Провидения выпало на долю династии Романовых. За три столетия восемнадцать русских царей сумели превратить разорванную, измученную Смутой и неурядицами страну в сильнейшее в мире государство – Российскую империю. Цикл посвящен одной из самых ярких и интересных страниц истории нашей Родины – правлению династии Романовых, 400-летие призвания которой на царство отмечалось в 2013 году. В проекте делается попытка по-новому взглянуть на этот период истории – через призму того, что было сделано династией Романовых на пути превращения разоренной гражданскими неурядицами страны в могущественную державу. Каждый из отрезков их правления был заполнен важнейшими историческими событиями. При первых Романовых страна была восстановлена после Смутного времени и были предприняты первые шаги по ее расширению. В XVIII веке Россия отвоевала выход к морю, из Московского царства превратилась в империю и стала полноправным игроком на европейском политическом поле. XIX век был золотым веком российского государства – оно стало одной из самых могущественных держав мира, русские войска вошли в Париж, а внутри страны были предприняты грандиозные преобразования, недаром названные "Великими реформами". Начало XX века стало периодом одного из самых высоких в истории России темпов экономического роста: по этому показателю она вышла на первое место в мире, опередив даже стремительно развивавшиеся Соединенные Штаты Америки. В 1913 году в России широко праздновалось 300-летие дома Романовых. Казалось, ничто не может изменить исторический процесс, разрушить мощнейшую конструкцию – Российскую империю. Тем не менее это произошло.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Романовы. Царское дело - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 5 эпизодов
 
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