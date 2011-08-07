Меню
Почему? Вопросы мироздания 2011 - 2013 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Curiosity
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 августа 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
17
Продолжительность сезона
12 часов 11 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Почему? Вопросы мироздания»
Сезон 1
Сезон 2
Создал ли Бог Вселенную?
Did God Create the Universe?
Сезон 1
Серия 1
7 августа 2011
Инопланетное вторжение: Готовы ли мы?
Alien Invasion: Are We Ready?
Сезон 1
Серия 2
14 августа 2011
Почему секс приносит удовольствие?
Why Is Sex Fun?
Сезон 1
Серия 3
21 августа 2011
Что потопило "Титаник"?
What Sank Titanic?
Сезон 1
Серия 4
28 августа 2011
Параллельные вселенные: Реальны ли они?
Parallel Universes: Are They Real?
Сезон 1
Серия 5
4 сентября 2011
Что скрывается под Америкой?
What's Beneath America?
Сезон 1
Серия 6
11 сентября 2011
Как наступит конец света?
How Will the World End?
Сезон 1
Серия 7
18 сентября 2011
Атлантида раскрыта
Atlantis Uncovered
Сезон 1
Серия 8
25 сентября 2011
Я, пещерный человек - Великая охота (1)
I, Caveman - Back to the Stone Age (1)
Сезон 1
Серия 9
2 октября 2011
Я, пещерный человек - Великая охота (2)
I, Caveman - The Great Hunt (2)
Сезон 1
Серия 10
2 октября 2011
Египет: Что скрывается под землей
Egypt: What Lies Beneath
Сезон 1
Серия 11
9 октября 2011
Можете ли вы жить вечно?
Can You Live Forever?
Сезон 1
Серия 12
16 октября 2011
Самый грязный человек в мире
World's Dirtiest Man
Сезон 1
Серия 13
23 октября 2011
Насколько вы злы?
How Evil Are You?
Сезон 1
Серия 14
30 октября 2011
Жизнь до рождения
Life Before Birth
Сезон 1
Серия 15
6 ноября 2011
Чего стоит Америка?
What's America Worth?
Сезон 1
Серия 16
13 ноября 2011
Ваше тело под наркотиками
Your Body on Drugs
Сезон 1
Серия 17
20 ноября 2011
