Планеты 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Планеты
The Planets 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 13 голосов
9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Планеты»

Сезон 1
Мгновение под Солнцем – планеты земной группы A Moment in the Sun - The Terrestrial Planets
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2019
Две сестры – Земля и Марс The Two Sisters - Earth & Mars
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2019
Крестный отец – Юпитер The Godfather - Jupiter
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2019
В дали от Солнца – Сатурн Life Beyond the Sun - Saturn
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2019
Путь во тьму – внешняя часть солнечной системы Into the Darkness - Ice Worlds
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2019
