Планеты 2019, 1 сезон
The Planets
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 мая 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
5
Продолжительность сезона
4 часа 20 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
13
голосов
9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Планеты»
Сезон 1
Мгновение под Солнцем – планеты земной группы
A Moment in the Sun - The Terrestrial Planets
Сезон 1
Серия 1
28 мая 2019
Две сестры – Земля и Марс
The Two Sisters - Earth & Mars
Сезон 1
Серия 2
4 июня 2019
Крестный отец – Юпитер
The Godfather - Jupiter
Сезон 1
Серия 3
11 июня 2019
В дали от Солнца – Сатурн
Life Beyond the Sun - Saturn
Сезон 1
Серия 4
18 июня 2019
Путь во тьму – внешняя часть солнечной системы
Into the Darkness - Ice Worlds
Сезон 1
Серия 5
25 июня 2019
