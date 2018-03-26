Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Неизвестная планета Земля 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неизвестная планета Земля
Киноафиша Сериалы Неизвестная планета Земля Сезоны Сезон 1
One Strange Rock 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 12 голосов
8.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Неизвестная планета Земля»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Одна планета Gasp
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2018
Ледяные миры Storm
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2018
Джунгли Shield
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2018
Прибрежные воды Genesis
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2018
От пустынь до лугов Survival
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2018
Морские глубины Escape
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2018
Пресная вода Terraform
Сезон 1 Серия 7
7 мая 2018
Леса Alien
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2018
Выживание Awakening
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2018
Дом Home
Сезон 1 Серия 10
28 мая 2018
График выхода всех сериалов
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше