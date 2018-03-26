Меню
Неизвестная планета Земля 2018, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
One Strange Rock
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 марта 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
12
голосов
8.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Неизвестная планета Земля»
Сезон 1
Одна планета
Gasp
Сезон 1
Серия 1
26 марта 2018
Ледяные миры
Storm
Сезон 1
Серия 2
2 апреля 2018
Джунгли
Shield
Сезон 1
Серия 3
9 апреля 2018
Прибрежные воды
Genesis
Сезон 1
Серия 4
16 апреля 2018
От пустынь до лугов
Survival
Сезон 1
Серия 5
23 апреля 2018
Морские глубины
Escape
Сезон 1
Серия 6
30 апреля 2018
Пресная вода
Terraform
Сезон 1
Серия 7
7 мая 2018
Леса
Alien
Сезон 1
Серия 8
14 мая 2018
Выживание
Awakening
Сезон 1
Серия 9
21 мая 2018
Дом
Home
Сезон 1
Серия 10
28 мая 2018
