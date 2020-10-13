Меню
Проверка на прочность (2020), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Проверка на прочность
Сезоны
Сезон 1
Survivalists
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 октября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг шоу
7.8
Оцените
11
голосов
7.9
IMDb
Список серий 1-го сезона телешоу «Проверка на прочность»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вниз по проводам!
Down to the Wire!
Сезон 1
Серия 1
13 октября 2020
Время доказать, что хулиганы не правы
Time to Prove the Bullies Wrong
Сезон 1
Серия 2
20 октября 2020
Я охотник, а не собиратель!
I Am a Hunter not Gatherer!
Сезон 1
Серия 3
27 октября 2020
Папа на месте! Но кто?
Dad Down! But Who?
Сезон 1
Серия 4
10 ноября 2020
Кто оступится?
Who Will Stumble?
Сезон 1
Серия 5
17 ноября 2020
Мэйдэй! Папа, пригнись!
Mayday! Dad Down!
Сезон 1
Серия 6
12 января 2021
Нажми на педаль!
Put the Pedal to the Metal!
Сезон 1
Серия 7
19 января 2021
Выживет ли сестринство в диких условиях?
Will Sisterhood Survive the Wild?
Сезон 1
Серия 8
26 января 2021
Все или ничего!
All or Nothing!
Сезон 1
Серия 9
2 февраля 2021
GPS для выяснения семейных отношений
The GPS of Figuring out Family
Сезон 1
Серия 10
9 февраля 2021
