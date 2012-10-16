Меню
Люди, построившие Америку 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люди, построившие Америку
The Men Who Built America
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Люди, построившие Америку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новая война A New War Begins
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2012
Кровопролитие Bloody Battles
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2012
Нефтяная лихорадка Changing the Game
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2012
Начало соперничества When One Ends, Another Begins
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2012
