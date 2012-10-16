Меню
Люди, построившие Америку 2012, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
The Men Who Built America
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Люди, построившие Америку»
Сезон 1
Новая война
A New War Begins
Сезон 1
Серия 1
16 октября 2012
Кровопролитие
Bloody Battles
Сезон 1
Серия 2
23 октября 2012
Нефтяная лихорадка
Changing the Game
Сезон 1
Серия 3
30 октября 2012
Начало соперничества
When One Ends, Another Begins
Сезон 1
Серия 4
11 ноября 2012
