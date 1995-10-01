Меню
Кино Европы: Неизвестный Голливуд 1995, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Cinema Europe: The Other Hollywood
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 октября 1995
Год выпуска
1995
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
12
голосов
8.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кино Европы: Неизвестный Голливуд»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Где все началось
Where It All Began
Сезон 1
Серия 1
1 октября 1995
Земля обетованная для искусства
Art's Promised Land
Сезон 1
Серия 2
8 октября 1995
Неприкосновенная камера
The Unchained Camera
Сезон 1
Серия 3
15 октября 1995
Музыка света
The Music of Light
Сезон 1
Серия 4
22 октября 1995
Упущенная возможность
Opportunity Lost
Сезон 1
Серия 5
29 октября 1995
Конец эпохи
End of an Era
Сезон 1
Серия 6
5 ноября 1995
График выхода всех сериалов
