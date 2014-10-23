История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений - путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим. Путешествие по бурным водам жизни полно страданий, трудностей и самоотверженности. Порой их поведение непредсказуемо, изысканно утончённо и исполнено нежности. Но несмотря на брошенный ими вызов стихиям природы, они борются и побеждают, передавая свою стойкость характера последующим поколениям.