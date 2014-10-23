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Киноафиша Сериалы История жизни

История жизни (2014 - 2014)

Life Story 18+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений - путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим. Путешествие по бурным водам жизни полно страданий, трудностей и самоотверженности. Порой их поведение непредсказуемо, изысканно утончённо и исполнено нежности. Но несмотря на брошенный ими вызов стихиям природы, они борются и побеждают, передавая свою стойкость характера последующим поколениям.

В ролях
В ролях
Дэвид Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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9 IMDb
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Сезоны
История жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 6 эпизодов
 
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