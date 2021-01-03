Меню
Идеальная планета 2021, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
A Perfect Planet
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 января 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
5
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
13
голосов
9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная планета»
Сезон 1
Вулканы
Volcano
Сезон 1
Серия 1
3 января 2021
Солнце
The Sun
Сезон 1
Серия 2
3 января 2021
Погода
Weather
Сезон 1
Серия 3
3 января 2021
Океаны
Oceans
Сезон 1
Серия 4
3 января 2021
Люди
Humans
Сезон 1
Серия 5
3 января 2021
