Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Идеальная планета 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеальная планета
Киноафиша Сериалы Идеальная планета Сезоны Сезон 1
A Perfect Planet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 13 голосов
9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная планета»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вулканы Volcano
Сезон 1 Серия 1
3 января 2021
Солнце The Sun
Сезон 1 Серия 2
3 января 2021
Погода Weather
Сезон 1 Серия 3
3 января 2021
Океаны Oceans
Сезон 1 Серия 4
3 января 2021
Люди Humans
Сезон 1 Серия 5
3 января 2021
График выхода всех сериалов
От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Netflix выкупил этот российский фильм, чтобы снять «чисто американский» сериал: адаптация принесла «Эмми» — но сюжет не узнать
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше