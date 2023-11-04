Представьте жизнь, где мы никогда не отвлекаемся и все успеваем. Где мы работаем, кем всегда мечтали, а если надоест — снова пойдем учиться. Где мы не просто едим для насыщения, а испытываем от еды яркие впечатления. Где случайные знакомства и глубокие отношения в социальных сетях гармонично формируют разнообразный круг общения. Где не центр — главное место в городе, а весь город становится центром жизни. На самом деле эта жизнь уже вокруг нас. А значит, можно перестать ее представлять и просто начать жить.