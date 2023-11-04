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Постер сериала Живите лучшую жизнь
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Киноафиша Сериалы Живите лучшую жизнь

Живите лучшую жизнь (2023 - 2023)

Zhivite luchshuyu zhizn 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 2 часа 5 минут

О чем сериал

Представьте жизнь, где мы никогда не отвлекаемся и все успеваем. Где мы работаем, кем всегда мечтали, а если надоест — снова пойдем учиться. Где мы не просто едим для насыщения, а испытываем от еды яркие впечатления. Где случайные знакомства и глубокие отношения в социальных сетях гармонично формируют разнообразный круг общения. Где не центр — главное место в городе, а весь город становится центром жизни. На самом деле эта жизнь уже вокруг нас. А значит, можно перестать ее представлять и просто начать жить.

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Сезоны
Живите лучшую жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
 
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