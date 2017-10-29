Меню
Голубая планета 2 2017, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Blue Planet II
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 октября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 50 минут
Рейтинг сериала
9.0
Оцените
13
голосов
9.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Голубая планета 2»
Сезон 1
Единый океан
One Ocean
Сезон 1
Серия 1
29 октября 2017
Глубоководье
The Deep
Сезон 1
Серия 2
5 ноября 2017
Коралловые рифы
Coral Reefs
Сезон 1
Серия 3
12 ноября 2017
Безбрежная синева
Big Blue
Сезон 1
Серия 4
19 ноября 2017
Зелёные моря
Green Seas
Сезон 1
Серия 5
26 ноября 2017
Побережья
Coasts
Сезон 1
Серия 6
3 декабря 2017
Наша голубая Планета
Our Blue Planet
Сезон 1
Серия 7
10 декабря 2017
