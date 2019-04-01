Меню
Враждебная планета 2019, 1 сезон
Hostile Planet
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 апреля 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Враждебная планета»
Сезон 1
Горы
Mountains
Сезон 1
Серия 1
1 апреля 2019
Океаны
Oceans
Сезон 1
Серия 2
8 апреля 2019
Степи
Grasslands
Сезон 1
Серия 3
15 апреля 2019
Джунгли
Jungles
Сезон 1
Серия 4
22 апреля 2019
Пустыни
Deserts
Сезон 1
Серия 5
29 апреля 2019
Полюса
Polar
Сезон 1
Серия 6
6 мая 2019
