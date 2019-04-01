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Постер сериала Враждебная планета
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Киноафиша Сериалы Враждебная планета

Враждебная планета (2019 - 2019)

Hostile Planet 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал National Geographic Channel
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Беар Гриллс рассказывает о борьбе за выживание в животном мире. В непроходимых джунглях, засушливых пустынях, на дне океана, в степях, горах и на заснеженных полюсах, идёт бесконечная борьба за выживание. За годы эволюции животные приспособились к самым сложным условиям: повышенной влажности тропических лесов, засухе, экстремально низким и наоборот слишком высоким температурам. О том, как устроена жизнь в самых суровых уголках Земного шара, рассказывает специалист по выживанию и знаменитый телеведущий Беар Гриллс.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беар Гриллс
Беар Гриллс Host
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Враждебная планета - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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