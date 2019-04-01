Беар Гриллс рассказывает о борьбе за выживание в животном мире. В непроходимых джунглях, засушливых пустынях, на дне океана, в степях, горах и на заснеженных полюсах, идёт бесконечная борьба за выживание. За годы эволюции животные приспособились к самым сложным условиям: повышенной влажности тропических лесов, засухе, экстремально низким и наоборот слишком высоким температурам. О том, как устроена жизнь в самых суровых уголках Земного шара, рассказывает специалист по выживанию и знаменитый телеведущий Беар Гриллс.