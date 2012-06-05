Меню
Вопрос вкусов с Грейсоном Перри 2012, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Вопрос вкусов с Грейсоном Перри
Сезоны
Сезон 1
All in the Best Possible Taste with Grayson Perry
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
3
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вкус рабочего класса
Working Class Taste
Сезон 1
Серия 1
5 июня 2012
Вкус среднего класса
Middle Class Taste
Сезон 1
Серия 2
12 июня 2012
Вкус высшего класса\
Upper Class Taste
Сезон 1
Серия 3
19 июня 2012
График выхода всех сериалов
