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Постер сериала Вопрос вкусов с Грейсоном Перри
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Киноафиша Сериалы Вопрос вкусов с Грейсоном Перри

Вопрос вкусов с Грейсоном Перри (2012 - 2012)

All in the Best Possible Taste with Grayson Perry 18+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Грейсона Перри, одного из ведущих современных художников Великобритании, всегда занимал вопрос вкуса – почему люди покупают те или иные вещи, почему они носят одежду, которую носят, и что они пытаются сказать окружающему миру, делая этот выбор. В этом фильме Перри погружается в жизнь трех социальных классов Британии и пытается понять их вкусы. В ходе этого антропологического исследования художнику предстоит жить в трех «вкусовых племенах»: рабочий класс, средний класс и аристократия. По итогам своего исследования он создает серию гобеленов, воплощающих вкусы британцев.

В ролях
В ролях
Грэйсон Перри
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Вопрос вкусов с Грейсоном Перри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 3 эпизода
 
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