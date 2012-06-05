Грейсона Перри, одного из ведущих современных художников Великобритании, всегда занимал вопрос вкуса – почему люди покупают те или иные вещи, почему они носят одежду, которую носят, и что они пытаются сказать окружающему миру, делая этот выбор. В этом фильме Перри погружается в жизнь трех социальных классов Британии и пытается понять их вкусы. В ходе этого антропологического исследования художнику предстоит жить в трех «вкусовых племенах»: рабочий класс, средний класс и аристократия. По итогам своего исследования он создает серию гобеленов, воплощающих вкусы британцев.